Dacia Logan cu sute de mii de kilometri la bord: cum arată mașina după atâtea drumuri lungi – VIDEO

Dacia e cunoscută drept o mașină ieftină, accesibilă și de cursă lungă. Iar acest model Logan cu sute de mii de kilometri la bord demonstrează din plin acest lucru.

Dacia e preferată de mulți șoferi pentru că e o mașină accesibilă, cu care mulți susțin că-și fac foarte bine treaba. Logan a fost prima generația de modele care a arătat că producătorul auto autohton încă mai contează în piață. Logan s-a vândut extrem de bine, la fel ca modelele ce i-au urmat.

Mulți continuă să-și facă treaba cu un model din seria Logan chiar și acum. Acest șofer, a cărui mașină e prezentată în clipul de mai jos, a adunat nu mai puțin de 625.000 de kilometri la bordul mașinii.

Dacia Logan cu peste 600.000 de kilometri la bord a fost prezentată pe Youtube de un vlogger pe nume Andrei Verestiuc. El a prezentat mașina atât la interior, cât și la exterior. Nu toate-s ca noi, evident, dar totuși mașina se menține în stare acceptabilă.

Vloggerul care a postat filmulețul pe YouTube susține că a rămas impresionat mai ales de faptul că nu s-ar fi umblat deloc la motor.

„Să îi faci dyno test unui Logan obosit, asta înseamnă să fii nebun. Altă cale să aflu câți cai mai are mașină asta după 625.000 de km nu aveam și sincer va spun că am fost surprins. Ce m-a impresionat e că motorul e pe benzină și nu s-a umblat niciodată la el, e nedesfacut. Nu m-aș fi gândit că un benzinar de la Dacia poate să duc atât. Voi ce părere aveți? Merită să îți cumperi o mașină cu atâția kilometrii? Mai are proprietarul vreo șansă la ceea ce noi numim fiabilitate?” – arată el la descriere.