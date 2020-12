Dacia n-ar vrea să știi asta. Adevărul despre prețul „mic” și cum ajungi să dai o sumă record pe noua mașină

Toamna a venit cu un anunț important de la Dacia: noi modele, disponibile. Avem Logan, Sandero, dar și Sandero Stepway. Și un preț pe măsură.

Noile modele Dacia au un preț bun, dar doar în versiunea de bază. Vorbim de un Logan care pornește de la 8.400 de euro, un Sandero care pornește de la 8.600 de euro, dar și un Sandero Stepway de la 12.050 euro.

Ce se întâmplă, de fapt, când vorbim de aceste prețuri? Sunt versiunile de bază, cu motoare SCe 65, respectiv TCe 90 pentru Stepway. Odată ce vrei mai mult, evident, plătești mai mult.

Dacia a dezvăluit și nu chiar prețurile noilor modele

Prețurile au fost dezvăluite în noiembrie, iar la fiecare model în parte, în funcție de cutie și motor, poți da 12.950 euro pe Logan, 12.950 euro pe Sandero sau 14.050 euro pentru Sandero Stepway. Le-am detaliat pe toate acestea aici.

În prezent, Dacia nu oferă un configurator pentru noile modele. Dar, din fericire, în Franța există așa ceva. Îl poți consulta aici, dar te descurci cu franceza.

Am făcut un experiment cu Sandero Stepway, cel mai scump model dintre cele trei anunțate pe final de an. Am ales versiunea Confort, cu ECO-G 100 (adică GPL) și vopsea metalizată roșie, iar jantele de 16 inci.

pas cu pas am ajuns la aproape 18.000 de euro și tot n-am epuizat opțiunile. Asta înseamnă circa 88.000 de lei, adică aproape de mărci ca Ford, Suzuki și chiar Volkswagen (în funcție de mărcile din portofoliul său).

Ce să reții de aici? Dacia încă are prețuri foarte bune. Atât timp cât alegi versiunile de bază, sau următoarele cele mai bune versiuni, dai undeva la sub 12-13.000 de euro, în funcție de model. Logan poți lua cu puțin peste 10.000 de euro.

Ține însă cont că orice preț mic înseamnă și că lipsesc diverse opțiuni. Când vom avea configuratorul Dacia și în România, vom vedea exact ce opțiuni oferă. Sigur, nu înseamnă să le iei pe toate, dar cu doar câteva adaosuri deja se duce în sus costul.