Dacia care te lasă cu gura căscată: are peste 30 de ani vechime, dar te face să renunți și la BMW

De-a lungul timpului au fost făcute multe experimente pe mașini Dacia. Dintre toate se remarcă cu lejeritate acest model 1410 Sport. Dar asta datorită muncii proprietarului.

Versiunea Sport de la Dacia a fost pe două modele: 1310 și 1410. Cea din urmă a rezistat, într-o formă sau alta, până în prezent. Producția a fost oprită în 1992, dar asta poate însemna că poți prinde una la preț foarte bun.

Ce vezi în imaginile de mai jos e o Dacia 1410 Sport care a fost complet transformată și acum pare desprinsă din jocuri ca Need for Speed. Mașina asta a fost produsă în 1986, iar acum are o viață nouă chiar și în 2020. Aceasta e în proprietatea lui Claudiu Dragomir, care a început s-o transforme în urmă cu trei ani.

Într-un video publicat pe canalul de YouTube Merita Toti Banii MTB, Claudiu susține că a fost un efort imens, dar acum a ieșit fix ce visa să aibă în curte. Această Dacia 1410 Sport are jante de 14 inci, recondiționate, are discuri de frână și pe față, și pe spate, iar ca motor are unul de 2 litri cu 116 CP.

E o diferență imensă față de prima versiune: motor de 65 CP de 1,4 litri. Are, totodată, și-o evacuare sport ca să meargă cu puterea mai mare pe care o are. Proprietarul susține că a investit timp și bani nu ca s-o ducă la curse, ci ca să fie expusă, să se bucure și alții de ea.

Dacia 1410 Sport cu care sigur ai vrea o poză

El susține că deși are și un Audi A4 modificat, nu l-a oprit lumea să facă poze cu acea mașină. Dar cu Dacia oamenii vor. E cumva și de înțeles. Nu prea vezi așa ceva pe străzi. Mașina nu mai arată deloc ca o Dacia de pe străzile României din anii 80 sau 90.

Portierele, capacul portbagajului și capota, care acum se ridică spre parbriz, se deschid cu ajutorul telecomenzii. Farurile sunt pe LED și elementele de caroseriei îi dau o alură sportivă.

La interior, proprietarul vrea să bage scaune și alte elemente de pe Renault Megane. Totodată, vrea să schimbe plafonul și mai vizează instalarea unui sistem audio performant.