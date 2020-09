Dacă a existat viață pe Marte, ce a șters urmele acesteia? Acum avem o explicație

Potrivit unor noi cercetări, fluidele acide ar fi putut distruge de mult timp dovezile vieții biologice trecute pe Planeta Roșie. Acest lucru ar explica de ce a fost atât de dificil să găsim dovezi ale vieții antice pe Marte.

Cercetătorii europeni susțin că noi experimente, detaliate într-o lucrare publicată recent în revista Nature Scientific Reports, arată că astfel de fluide ar putea pune constrângeri serioase asupra posibilității de a găsi dovezi ale vieții timpurii pe suprafața planetei.

Cercetătorii au vizat îndelung argilele marțiene pentru a colecta probe, deoarece ar putea proteja orice posibil material organic din interior.

„Știm că fluidele acide au curs pe suprafața lui Marte în trecut, modificând argilele și capacitatea sa de a proteja elementele organice”, a spus Alberto Fairén, om de știință din cadrul Departamentului de Astronomie al College of Arts and Sciences at Cornell și autorul lucrării.

Cercetătorii spun că structura internă a argilei este organizată în straturi, unde dovezile vieții biologice – cum ar fi lipidele, acizii nucleici, peptidele și alți biopolimeri – pot deveni captive și bine conservate.

Fluidele acide ar fi șters complet urmele de viață de pe Marte

Într-o serie de experimente, echipa a simulat condițiile suprafeței marțiene în interiorul unui laborator. Scopul lor a fost conservarea unui aminoacid specific, numit glicină, în probele de lut. Aceste probe de argilă au fost expuse anterior fluidelor acide, simulând condițiile planetei.

„Am folosit glicină pentru că s-ar putea degrada rapid în condițiile de mediu ale planetei”, a spus Fairén. „Este un informator perfect să ne spună ce se întâmpla în cadrul experimentelor noastre”, a adăugat acesta. Apoi, după administrarea radiației ultraviolete, moleculele de glicină s-au degradat în interiorul argilelor.

„Când argilele sunt expuse la fluide acide, straturile se prăbușesc și materia organică nu poate fi conservată. Sunt pur și simplu distruse”, a explicat Fairén. „Rezultatele noastre din această lucrare explică de ce căutarea compușilor organici pe Marte este atât de dificilă”, a adăugat el.