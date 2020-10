Cum trimiți un email de la un expeditor fals prin Outlook, pentru a-ți păcăli prietenii: email spoofing

În cazul în care ți-ai dorit vreodată să faci o farsă cuiva și să trimiți un email de la un alt expeditor, ai nevoie doar de Microsoft Outlook și câteva cunoștințe.

În fiecare zi, primești emailuri care par să vină de la Apple, Amazon, Yahoo, Paypal, Facebook și nu numai. Pentru că nu știi cât de ușor este ca un email să pară de la un alt expeditor decât cel adevărat, s-ar putea să cazi în plasa lor, cel puțin ocazional. Deși hackeri apelează la aplicații pentru expedierea de mesaje în masă, de multe ori în scop de phishing, voi detalia cum poți face asta în Microsoft Outlook, dacă vrei să faci o falsă unui prieten.

În mod previzibil, nu ar trebui să folosești aceste informații în scopuri malițioase și să ai în vedere că anumite mesaje cu expeditor fals s-ar putea să nu ajungă la destinatar. Este improbabil ca acest lucru să se întâmple, dar posibil. Am făcut un test cu o adresă falsă de genul salut@salut.com, am trimis un email către o adresă de Gmail și a ajuns fără probleme la destinație.

Ca să trimiți un email de la o adresă falsă prin intermediul Outlook, trebuie să ai în vedere câteva particularități. În primul rând, trebuie să ai cel puțin două adrese de email configurate în clientul de email de la Microsoft. Altfel, nu vei avea câmpul From: (De la:) în fereastra de compunere a unui mesaj nou. Opțional, îl poți afișa printr-un click pe Options și From în fereastra de compunere.

În plus, ai nevoie de un cont de email de pe un server privat. Asta înseamnă că mecanismul simplu pe care îl voi detalia mai jos are mari șanse să nu funcționeze dacă trimiți mesaje doar de pe adrese de Gmail, Yahoo! sau alt serviciu de email popular. Poți încerca.

Dacă ai bifat detaliile de mai sus, crează un email nou în Outlook. În stânga sus apasă pe From: și alege ”Other Email Address” (Altă adresă de email). În noua fereastră, la fel ca în captura de ecran de mai sus, tastează orice adresă de email îți dorești. Email-ul efectiv va fi trimis cu adresa ta implicită de email, pe care o aveai selectată în prealabil în câmpul From. Confirmă cu Ok, tastează adresa destinatarului, completează subiectul și scrie mesajul efectiv. Trimite mesajul ca de obicei printr-un click pe Send.

Ca un detaliu de verificare, îți poți pune adresa proprie de email în BCC, printr-un click pe CC. Astfel, destinatarul nu va vedea că ți l-ai trimis și ție, iar tu vei ști că emalul cu expeditorul fals a fost expediat de către serverul tău de email. Mecanismul detaliat de mai sus este intitulat email spoofing.