Cum transformi un clip video în MP3 pe iPhone, pentru a salva doar coloana sonoră

Nu de puține ori te-ai confruntat cu o situație în care ți-ai dorit ca un clip video să fie transformat în audio, să-l asculți mai ușor, cu ecranul închis. Există o aplicație gratuită pentru asta.

Dacă faci deseori înregistrări video, s-ar putea să te confrunți cu o situație în care vrei să rămâi doar cu coloana sonoră a clipului respectiv. Poate vrei să rămâi cu un fișier mai mic pentru a fi mai ușor de expediat. Poate vrei să-l asculți cu căștile pe urechi și telefonul închis, partea video fiind pur și simplu irelevantă. Detaliile de fond contează însă mai puțin, important este că există o soluție pentru asta.

Ca de obicei, ai nevoie de o aplicație dedicată pentru a-ți atinge scopul și sunt șanse foarte mari să găsești N aplicații care promit asta. În cazul meu particular, am folosit MyMP3. Am salvat și captura de ecran cu aplicația din AppStore, ca să fie improbabil să o greșești la instalare. În final, după procesul de transformare, după cum îi spune și numele, vei rămâne cu o înregistrare audio în format MP3 pe care o poți trimite rapid pe email sau o poți asculta la infinit.

Instalează MyMP3 și apasă pe lupa din dreapta sus. Fă un tap pe Choose video from gallery (Alege un clip video din galerie). Caută clipul pe care îl dorești transformat în telefon și selectează-l. Fă un tap pe Choose pentru a efectua conversia efectivă.

La final, noul fișier audio îți va fi afișat pe ecran. Apasă pe cele trei buline din dreptul numelui și dintre opțiunile disponibile, alege ce vrei să se întâmple cu el. Poți opta pentru redare printr-un click pe Open, îl poți trimite la altcineva sau exporta în altă aplicație cu click pe Send. Nu în ultimul rând, îl poți redenumi în ceva semnificativ mai sugestiv.