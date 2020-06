Cum te specializezi în programare în România și să ai un job garantat la finalul studiilor

Programarea rămâne unul dintre cele mai puternice domenii economice, mai ales în contextul actual în care e nevoie mai mare ca niciodată de soluții digitale. Dacă ești în situația în care să te reprofesionalizezi, poți lua în calcul un sistem de cursuri la finalul cărora te poți angaja la o companie din România.

Startup-ul Codecool, pornit din Ungaria și prezent și în România din 2019 a anunțat că a ajuns deja la 100 de cursanți. Aceștia își vor termina cursurile la finalul verii. Totodată, din iunie, școala a fost autorizată de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Astfel, absolvenții cursurilor pot aplica și pentru joburile care necesită o acreditare oficială.

Pentru garantarea respectivului loc de muncă, startup-ul încheie colaborării cu acele companii. Codecool a anunțat și lansarea unui nou curs – Front End Developer – pentru cei care caută o soluție rapidă de reconversie profesională.

Acesta poate fi finalizat în doar patru luni (spre deosebire de cel mare, care durează 12 luni și e de tip Full Stack Developer). Absolvenții lui vor putea aplica pentru unul dintre cele peste 900 joburi disponibile în IT.

Cele mai căutate limbaje de programare în România

Conform unei analize publicate în urmă cu un an, clasamentul acesta ți s-ar putea părea surprinzător. Pe primul loc este Python, unul din cele mai căutate și utilizate limbaje de programare la nivel mondial. Python este cel mai adesea folosit ca limbaj de scripting și automatizare, dar poate fi folosit și pentru analiza datelor.

Apoi este Java. E un limbaj de programare orientat pe obiecte, care a fost lansat 1995 și care este astăzi atât cel mai popular limbaj de programare din lume, cât și cel mai stabil.

C și C++ nu lipsesc, desigur, din această listă. Limbajul C are avantajul că este cel pe care se bazează sau din care derivă zeci alte de limbaje de programare. Cei care vor să învețe Java, Javascript, C# și D vor putea să o facă mult mai ușor, deoarece ele derivă sau au preluat sintaxa și paradigma limbajului C.

Pe listă mai este și PHP. E un limbaj de programare special creat pentru web development.

Practic, dacă vrei o reprofesionalizare, și te gândești la programare, o poți face și de-acasă cu niște cursuri online. Important e să începi cu ceva care chiar ți-ar fi util, atât ca angajat, cât și ca freelancer.