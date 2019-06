Ce limbaje de programare să înveți pentru un viitor plin cu bani

Vrei să faci o carieră în IT, vrei să te reprofilezi, dar nu știi ce limbaj de programare să înveți? Am pentru tine o listă care te ajută să alegi.

Toate aplicațiile și programele pe care le folosim zi de zi sunt scrise în diverse limbaje de programare.

Atâtea programe, atâtea limbaje de programare. Cu care să începi? Cu Java sau C++? Depinde ce vrei să faci și care este viitorul pe care-l vezi pentru tine. Vrei să faci aplicații de telefon? Să creezi jocuri video?

Dacă nu știi să răspunzi la aceste întrebări și vrei totuși să înveți un limbaj de programare care să-ți aducă garantat un job atunci ai intrat unde trebuie.

Cei de la școala de programare Codecool au creat un top al celor mai căutate limbaje de programare, adică al limbajelor pe care ar fi bine să le știi (nu pe toate) ca să-ți iei un job în IT în România.

Acestea sunt limbajele de programare care-ți oferă cele mai mari șanse de angajare:

1. Python

Python este unul din cele mai căutate și utilizate limbaje de programare de care au acum nevoie angajatorii, mai ales în back-end web development. Python este cel mai adesea folosit ca limbaj de scripting și automatizare, dar poate fi folosit și pentru analiza datelor.

Este un limbaj de programare dinamic, creat de Guido van Rossum și lansat pe piață în 1991. Acesta poate fi folosit atât pentru a crea aplicații pentru desktop, cât și pentru web sau framework-uri. Este unul dintre cele mai ușor de învățat și utilizat limbaje de programare pentru că are puține particularități și o sintaxă simplă, care poate fi înțeleasă cu ușurință, chiar și de cei fără experiență în codare. Python este unul dintre cursurile de bază de la Codecool și modul în care elevii învață este mai degrabă axat pe sprijin decât pe ghidare pas cu pas.

„Acest limbaj a crescut foarte mult în ultimii ani și rămâne pe un trend ascendent, datorită utilității pe care o are în artificial intelligence, data science și machine learning.”, spune Liviu Ivașcu, Marketing Manager Codecool România.

2. Java

Java este un limbaj de programare orientat pe obiecte, care a fost lansat 1995 și care este astăzi atât cel mai popular limbaj de programare din lume, cât și cel mai stabil. El este foarte căutat în rândul angajatorilor. Acesta poate fi utilizat pentru aplicații de desktop cu interfață grafică, aplicații de mobil (mobile web development) sau aplicații și chiar servere web.

Pentru că este atât de versatil și prezent peste tot, este unul din cele mai folosite. Java poate fi un punct de start pentru învățarea unor limbaje mult mai complexe, cum ar fi C, C# sau C++.

3. Limbajele C și C++

Un limbaj de programare “old school”, printre primele apărute, C e la fel de relevant astăzi ca în momentul în care s-a lansat, în 1970. Limbajul C are avantajul că este cel pe care se bazează sau din care derivă zeci alte de limbaje de programare. Cei care vor să învețe Java, Javascript, C# și D vor putea să o facă mult mai ușor deoarece ele derivă sau au preluat sintaxa și paradigma limbajului C.

Pe de altă parte, C++ poate fi numit limbaj hibrid pentru că este o combinație între un limbaj procedural și un limbaj de programare orientat pe obiecte.

Principala diferență între C și C++ o constituie funcționalitățile de clase și obiecte și relația de moștenire dintre clasele de bază și clasele derivate din acestea. C++ este un limbaj scalabil, cu ajutorul căruia se pot crea aplicații ce consumă multe resurse, precum aplicații pentru desktop sau jocuri cu grafică complexă. Învață C sau C++ dacă vrei să lucrezi în industria de gaming.

4. PHP

PHP este un limbaj de programare special creat pentru web development. PHP este deopotrivă un limbaj simplu pentru un începător în programare, însă în același timp îi oferă unui developer experimentat multe funcționalități avansate. PHP acesta își păstrează relevanța chiar și în 2019. Conform Best Programming Language, 80% dintre cele mai bune 10 milioane de site-uri din lume folosesc PHP.

5. C# (C sharp)

C# este un limbaj de programare orientat pe obiecte, ce a fost lansat în 2000 și gândit ca competitor pentru limbajul Java, cu care este foarte similar. C# este un limbaj de programare versatil, cu care programatorii creează aplicații pentru Windows, dar și aplicații pentru web sau pentru device-uri mobile. Oportunitățile de angajare pentru developerii C# sunt numeroase.

6. F# (F sharp)

La fel ca C#, și F# este un limbaj de programare .NET. Spre deosebire de alte limbaje de programare, codul F# nu este încărcat cu puncte și virgule, acolade sau alte simboluri, așa că poți rezolva o problemă cu mai puține rânduri de cod decât în alt limbaj de programare.

Limbajul F# este ideal pentru domenii specializate ca data analysis sau enterprise development. Deși F# nu este atât de popular precum C#, unele posturi de .NET developer necesită și cunoștințe de limbaj F sharp, pe cele de C sharp.

7. SQL

SQL (Structured Query Language) este un limbaj de programare folosit pentru lucrul și comunicarea cu bazele de date. Prin SQL se pot modifica tabele și structuri de index din baze de date, adăuga , să editezi sau să ștergi linii de date și să recuperezi sub-seturi dintr-o bază de date. Limbajul SQL este foarte util și pentru cei ce vor să gestioneze sau să creeze servere.

Majoritatea organizațiilor lucrează cu volume mari de date și au nevoie de experți în SQL, iar joburile de SQL developer, developer, data analyst, business intelligence (BI) analyst sau database administrator (DBA) sunt foarte căutate.

8. Kotlin

Kotlin este un limbaj hibrid, care combină funcționalități de programare funcțională cu funcționalități de programare orientată pe obiecte. A fost conceput să funcționeze perfect împreună cu Java, însă este un limbaj de programare mai concis, prin care se pot rezolva probleme frecvente de programare cu doar câteva linii de cod.

Kotlin este unul dintre limbajele de programare mai nou apărute pe piață, însă deja s-a remarcat ca fiind limbajul preferat de Google pentru dezvoltarea aplicațiilor pentru Android. Cele mai populare joburi pentru cunoscătorii de Kotlin sunt Kotlin developer sau Android developer.

9. Go

Limbajul de programare Go sau Golang a fost creat în 2009 de către Robert Griesemer, Rob Pike și Ken Thompson, pentru Google. Sintaxa Go este simplă și ușor de înțeles, de aceea Go a surclasat limbajul Python și a devenit cel mai ușor de învățat limbaj de programare.

Go este de două ori mai rapid decât orice alt limbaj de programare pentru că folosește goroutines în loc de thread-uri și le permite programatorilor să lucreze cu milioane de goroutines simultan. Deși Go este un limbaj de programare cu foarte mult potențial, este încă la început de drum și are anumite neajunsuri pe care predecesori precum Java sau Python nu le au.

10. Swift

Creat de Apple în 2014, Swift este un limbaj de programare compatibil cu sistemele de operare și framework-urile sistemului de operare IOS.

Limbajul Swift este similar cu Python și Ruby și a fost gândit să fie ușor de utilizat pentru începătorii care aspiră să devină software engineer. Codul Swift are foarte multe elemente din limba engleză, ceea ce îl face simplu de citit chiar și pentru cei care nu au cunoștințe în programare.

Pentru că Swift a fost creat de și pentru Apple, acest limbaj de programare este potrivit pentru cei care vor un job de iOS developer.

Pentru cei care se gândesc să învețe programare, Codecool este un startup care-ți garantează un job după ce termini cursurile. Codecool a creat un sistem bazat pe patru module care pot fi parcurse în aproximativ 12 luni.

Studenții au între 2 și 4 luni, în funcție de ritmul fiecăruia, să treacă de la un modul la altul. Această metodologie se numește „Învățare bazată pe cunoaștere” și garantează calitatea cunoștințelor dobândite în modulul anterior dar și accesul la următoarea clasă.

Despre Codecool și despre programul lor am povestit într-un articol anterior.