Cum te poți infecta chiar dacă stai acasă: ce să faci și să nu faci în perioada asta în România

Chiar dacă s-a început relaxarea restricțiilor, asta nu înseamnă că ești protejat de infectare. Anumite reguli de protecție tot trebuie respectate.

Oamenii par să continue să se infecteze cu noul virus chiar dacă își petrec cea mai mare parte a timpului acasă. Guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, a spus că 66% dintre cazurile de peresoane nou infectate cu COVID-19, care au ajuns la spitalele din statul american, au fost persoane care stăteau acasă. Datele proven dintr-un sondaj efectuat în peste 100 de spitale din New York și aproximativ 1.300 de noi pacienți.

Joseph Vinetz, profesor în cadrul Yale School of Medicine și medic și cercetător al bolilor infecțioase are o explicație pentru această infectare. Potrivit acestuia, este posibil ca oamenii să se relaxeze prematur și să nu mai respecte restricțiile impuse de autorități. Este și cazul României. Poți vedea exemplul de sâmbătă seara din parcul Herăstrău din București, unde grupuri foarte mari de persoane s-au adunat și nu au respectat distanțarea socială. De asemenea, dacă a fost nevoie să ieși pe afară zilele astea, în mai toate localitățile se văd mai mulți oameni pe străzi, iar unii nu respectă măsurile de igienă. În plus, multe companii și-au chemat și ele angajații la birou după prima fază a relaxării restricțiilor.

Astfel, chiar dacă stai acasă și mergi, de exemplu, doar la cumpărături o dată pe săptămână, tot te poți infecta dacă nu respecți regulile.

Ce să faci și ce să nu ca să te protejezi de o posibilă infectare în perioada asta

Folosește măștile în continuare. citi aici mai multe despre cât de necesară este masca. Din 15 mai, toți românii sunt obligați să poarte măști în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun. Acesta este un pas extrem de important în încercare limitării răspândirii virusului. Chiar dacă restricțiile s-au mai relaxat de la jumătatea lunii mai, asta nu înseamnă că și virusul s-a relaxat. În continuare, acesta te poate infecta la fel de ușor atunci când intri în contact cu persoane sau cu suprafețe infectate. Poți pentru încheierea pandemiei. Amintește-ți și să le potrivești peste nas și gură, pentru a funcționa eficient.

De asemenea, când îți scoți masca, aceasta trebuie îndepărtată fără să o atingi în față și apoi să te spălați pe mâini. Dacă îți contaminezi masca și apoi o atingi (chiar dacă mâinile tale sunt curate) atunci când îți atingi fața după aceea, te poți infecta.

Contină să te speli frecvent pe mâini. Igiena mâinilor este încă incredibil de importantă, deoarece este ușor să-ți atingi accidental fața și să te infectezi. Astfel, chiar dacă doar te duci la cutia poștală să-ți ridici corespondența, o persoană infectată ar putea s-o fi atins deja pe aceasta și o infectare ar putea fi inevitabilă dacă nu te speli pe mâini imediat cum ajungi acasă. Astfel, deși tu spui că ai stat acasă pe timpul pandemiei, te poți infecta chiar și din scara blocului sau de la poarta casei. Un alt exemplu este butonul de la lift sau clanța de la ușa de la intrare în bloc.

Ai grijă la felul în care îți organizezi drumurile. Chiar și pe timp de pandemie, e posibil să ai lucruri de rezolvat în oraș. Astfel, este importantă o bună organizare a ieșirilor pe care trebuie să le faci în perioada asta. Fă cât mai puține drumuri la magazin pentru a reduce cantitatea de expunere pe care o ai la alte persoane. De asemenea, cel mai bine e să-ți comanzi alimentele acasă, dar și să optezi pentru livrarea contactless, în care plătești cu cardul online, iar curierul îți lasă mâncarea la ușă. Acest lucru este valabil și pentru alte cumpărături: comandă online tot ce poți în perioada asta, pentru că este cea mai sigură metodă.

Păstrează distanța chiar și pe stradă. Acum că restricțiile sunt mult mai puține și ai voie să circuli mai în voie, există riscul ca oamenii să se apropie prea mult unii de ceilalți pe străzi. Chiar dacă te afli în aer liber, o infectare tot poate avea loc în cazul în care nu se respectă distanțarea socială. Experții recomandă că și dacă decizi să te vezi cu prietenii în perioada asta, cel mai bine e să păstrezi distanța și față de aceștia, chiar dacă nu au simptome.

Cum să procedezi în lift. Călătoria cu liftul este un timp relativ scurt pentru a fi expus la germenii unei alte persoane, dar ar trebui să fii totuși atent. Evită să intri într-un lift cu un număr prea mare de persoane. Una dintre recomandări e și să porți masca chiar și atunci când ești singur în lift și, dacă e posibl, să apeși butoanele cu cheia sau un alt obiect în loc de deget.

Deși îți petreci tot timpul acasă pentru a te proteja de virus, acesta poate fi contractat de pe absolut orice suprafață cu care intri în contact, chiar și fără să părăsești blocul în care locuiești. Astfel, chiar dacă stai acasă toate cele 168 de ore dintr-o săptămână, mai puțin una (când ieși la cumpărături, de exemplu), riscul de infectare este la fel de mare, în cazul în care nu respecți regulile de igienă și restricțiile impuse de autorități.