Cum te pensionezi mai repede: ce înseamnă cumpărarea vechimii, de fapt

Prin ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2020, românii au câștigat posibilitatea de a-și cumpăra vechime pentru completarea stagiului de pensie. Formularea cu pricina vine însă cu multe întrebări la pachet. Din fericire, există și răspunsuri.

Decizia Guvernului României nu are efectul de a facilita pensionarea anticipată pentru că ai pus niște bani deoparte. În schimb, dacă ai goluri în perioada de contribuție la CAS, din urmă, le poți achita pentru a ieși la pensie la limita de vârstă. Astfel, din trecut, poți plăti contribuția de asigurări sociale pe o perioadă de până la șase ani.

Dacă ai însă 59 de ani și vrei să ieși la pensie cu șase ani înainte, pentru că ai bani să-ți achiți contribuția CAS pe următorii 6 ani, acest lucru este imposibil. Nu pentru asta a fost introdusă OUG 163/2020. Doar cei care au ajunsă la limita de vârstă pentru pensionare pot cocheta cu posibilitatea ”cumpărării de vechime”.

Un alt detaliu important îi vizează pe cei care sunt deja pensionați și speră să-și cumpere vechime din urmă pentru a-și spori valoarea pensiei. Aceasta este, de asemenea, o imposibilitate. Documentul specifică în mod clar că vizează doar persoane care „nu au calitatea de pensionari”, înseamnă că e vorba de orice drept la pensie.

Mecanismul ajută doar la completarea din urmă, nu pentru viitor, a perioadelor în care persoana nu figurează în sistem cu contribuție plătită, dar pentru pensia pentru limită de vârstă, nu pentru alt tip de pensie. Cu alte cuvinte, mecanismul nu îi ajută pe cei care vor să plătească CAS pentru a ieși mai repede la pensie.

În ceea ce privește limita de șase ani din OUG, anii respectivi nu trebuie să fie consecutivi, iar valoarea respectivă este definită ca fiind una maxim. În consecință, o persoană cu trei ani și patru luni de necontributivitate este la fel de îndreptățită să profite de acest sistem ca una căruia îi lipsesc un an și două luni de contribuții.

Cei de la avocatnet.ro au un exemplu foarte detaliat pentru a înțelege în practică particularitățile noului sistem pentru cumărarea vechimii, împreună cu costurile aferente:

Dacă persoana are pauză de contributivitate între 2015 și 2017, mai are câteva luni lipsă în 2019 și încă vreo trei-patru anul acesta. E important ca toate aceste perioade însumate să nu depășească șase ani, întrucât doar atât se poate acoperi prin OUG 163/2020. Dacă ar fi, să zicem, 43 de luni de necontributivitate de acoperit și persoana are posibilitatea să plătească 43 de luni de CAS, atunci poate face plata dintr-un foc sau în tranșe, dar cel mult până la 31 august 2021.

Dacă nu mai apucă să plătească toate tranșele, se vor lua în calcul contribuțiile care au fost plătite în baza contractului cu casa de pensii (adică atât cât contribuabilul a apucat să plătească). Ce se plătește, de fapt, este cota de CAS (25%) aplicată la salariul minim brut în vigoare la data semnării contractului cu casa – la momentul actual, 2.080 de lei – adică 520 de lei/lună de necontributivitate. Pentru 43 de luni (adică sub patru ani), asta înseamnă 22.360 de lei. Cine va vrea să își acopere fix șase ani (72 de luni) de contribuții va trebui să scoată din buzunar 37.440 de lei.