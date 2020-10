Proiectul prin care se poate schimba radical administrația publică în România

Autoritatea pentru Digitalizarea României a inițiat Consiliul Național pentru Transformare Digitală (CNTD) – o agora digitală și un organism tehnic, în care sectorul public în parteneriat cu sectorul privat cuprinzând industria high-tech, mediul academic și cel asociativ vor trasa parcursul către o Românie digitală.

“Apreciem abordarea colaborativă, interinstituțională de lucru, bazată pe încredere. Deciziile de astăzi vor modela România în următorii cinci ani, iar păstrarea ritmului cu dezvoltarea tehnologică și progresul la nivelul Europei este esențială. CNTD poate să fie vocea de referință în transformarea digitală, iar noi suntem pregătiți să punem pe masă toate resursele pentru atingerea obiectivului comun”, a declarat Mihai Matei, Președintele ANIS, Asociația Patronală a Industriilor de Software și Servicii.

Ce va face Consiliul Național pentru Transformare Digitală?

Prioritățile CNTD ar fi elaborarea recomandărilor cu privire la politicile publice în domeniul transformării digitale, participarea – în calitate de organism consultativ – la elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniul transformării digitale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituțiilor publice, organizarea de dezbateri pe temele de interes de pe agenda publică din domeniul transformării digitale, analizarea și propunerea de soluții pentru transformarea digitală a instituțiilor publice din România.

Potrivit ANIS, misiunea CNTD reprezintă o prioritate pentru țara noastră, în contextul în care România se află pe ultimul loc în Indexul Digital Economy and Society (DESI) la capitolul digitalizării administrației publice, la o distanță considerabilă față de media UE.

Asta în timp ce la capătul opus, specialiștii IT români sunt recunoscuți la nivel global pentru performanțele lor, la fel și firmele de software locale.

Pentru a recupera decalajul și accelera transformarea digitală, România are la dispoziție fonduri importante din bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 și din pachetul financiar pus la dispoziția statelor membre pentru relansare și reziliență.

Pentru a sprijini deciziile de investiții, DIGITALEUROPE, organism ce reprezintă industria europeană de tehnologie digitală, din care face parte și ANIS, a lansat recent un document cu sugestii despre cum pot statele membre să folosească fondurile puse la dispoziție prin mecanismul de reziliență și redresare – How to spend it: A digital investment plan for Europe.

Acesta include zece domenii în care fondul european de ajutor post Covid-19 poate fi investit pentru a crea sisteme mai puternice, mai inovative, mai competitive și mai sustenabile.

Cele 10 idei subliniate în raport sunt vitale pentru o Românie digitalizată

Un program european de perfecționare și recalificare în domeniul digital

Aducerea școlilor în era digitală

Folosirea Inteligenței Artificiale pentru a prezice meseriile viitorului

Modernizarea și securizarea sistemelor medicale din UE

Valorificarea datelor de sănătate în interesul pacienților și pentru a sprijini cercetarea

Stimularea dezvoltării IMM-urilor și a comerțului transfrontalier printr-o Administrație digitală la nivel european

Deblocarea datelor publice deschise pentru a sprijini dezvoltarea companiilor de tip scale-up

Digitalizarea proiectului Renovation Wave și modernizarea sectorului de construcții

Micșorarea decalajului digital dintre mediul urban și cel rural

Stimularea dezvoltării sectoarelor tradiționale prin conectivitate 5G

Consiliului Național pentru Transformarea Digitală (CNTD) are 300 de membri, dintre care 176 sunt incluși în grupuri de lucru. Board-ul CNTD este format din 15 persoane, reprezentanți ai: AmCham România/Cisco, ANIS, ARIES – Asociația Română pentru Industria Electronică și Software, Bosch, Confederația Patronală Concordia, Dendrio, Google, IBM, Microsoft, Smart Bill, Strongbytes/Codecamp, UiPath, Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Univ. Politehnică din București, Univ. Tehnică din Cluj-Napoca.