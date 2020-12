Cum să-ți protejezi copilul pe internet când îi dai primul telefon

Într-o lume conectată, chiar și telefoanele mobile pentru copii au devenit mai puțin o jucărie scumpă și mai mult o necesitate. Acestea îi ajută pe părinți să rămână în contact cu cei mici, iar pe copii îi ajută să învețe să-și dezvolte capacitatea de înțelegere a tehnologiei. Dar pericolele din mediul virtual există și trebuie să avem grijă la ele.

Odată ce părinții au cântărit avantajele și dezavantajele achiziționării unui smartphone pentru copilul lor, este probabil ca acestea să fie în fruntea fiecărei liste de dorințe pentru Crăciun. Dar luarea deciziei de a oferi unui copil un smartphone reprezintă doar jumătate din această luptă, apoi trebuie să ne asigurăm că smartphone-ul este configurat corect și în siguranță pentru a fi utilizat de un copil.

Cum îți protejezi copilul pe internet

Riscurile cibernetice legate de dispozitivele mobile sunt o problemă pe care fiecare utilizator ar trebui să o cunoască, așa cum arată Mobile Statistics of the Kaspersky IT threat evolution Q3 2020. Escrocheriile prin e-mail, phishing-ul pe rețelele sociale și furtul de parole pe platformele de jocuri sunt doar câteva exemple de amenințări online cu care se confruntă astăzi utilizatorii digitali, iar uneori tinerilor le poate lipsi și experiența de viață pentru a recunoaște aceste amenințări.

Cu toate acestea, atacatorii cibernetici nu fac excepție atunci când vine vorba de dispozitivele copiilor: șase din zece (60%) dintre părinți spun că au asistat direct la un atac la siguranța online a copilului lor. Prin urmare, părinții ar trebui să se asigure că cei mici își pot folosi cadourile în siguranță și cu bucurie, feriți de conținut neadecvat și amenințări online.

Una dintre cele mai simple modalități de a păstra copiii în siguranță în mediul online este să mențineți un dialog deschis – vorbește cu copiii despre navigarea pe internet, jocuri, restricții (și motivațiile acestora). Copiii vor încerca, invariabil, să găsească o cale de a evita regulile și restricțiile impuse. Din acest motiv, Kaspersky recomandă câteva sfaturi utile.

Sfaturi pentru configurarea inteligentă a cadoului mobil primit de la Moș Crăciun

În primul rând, trebuie să gestionezi contul în conformitate cu legislația locală. Vârsta legală pentru crearea unui cont pe unul dintre sistemele mobile de operare variază, începând cu vârsta de 14 ani în câteva regiuni europene. Opțiunea pentru copiii minori este crearea unui cont separat, conectat la conturile părinților. Procedând astfel, ei nu încalcă termenii serviciului și mențin controlul asupra contului, în același timp, cei mici pot accesa toate serviciile permise. Din motive de securitate, părinții ar putea primi și notificări pentru ocaziile în care cineva se conectează la cont de pe un dispozitiv necunoscut sau încearcă să reseteze parola.

Apoi, poți crea un grup de familie. Prin configurarea unui cont de familie poți gestiona achizițiile copilului tău și puteți avea acces comun la jocuri, cărți și emisiuni TV. Conținutul media rămâne diversificat și adaptat la interesele copiilor, dar, în același timp, este posibil să previi sau să blochezi conținut explicit și aplicațiile inadecvate. Utilizarea rămâne în concordanță cu restricțiile de vârstă pentru jocuri și filme, utilizând controlul parental.

Securitatea copilului tău în mediul virtual este foarte importantă

Controlează activitatea din mediul virtual a copilului tău. „Când puterea este mare, responsabilitatea este și ea la fel” – iar utilizarea responsabilă a resurselor date trebuie, adesea, învățată. Libertățile și abilitățile pe care le oferă web-ul vin și cu dezavantaje. Dar este posibil să atenuezi aceste riscuri și dezavantaje cu ajutorul funcțiilor de control și al limitărilor adecvate.

În continuare, fii atent la protecția smartphone-ului împotriva problemelor de securitate în mediul virtual. Controlul și educarea comportamentului sunt toate măsuri bune, dar nu trebuie trecută cu vederea o soluție software eficientă de securitate, împreună cu instalarea unei aplicații de control parental. O soluție versatilă de control parental, cum ar fi Kaspersky Safe Kids, nu numai că ajută la controlarea activității smartphone-ului și computerului unui copil, dar, în același timp, protejează și împotriva diferitelor riscuri de securitate și amenințări cibernetice.

În final, protejează-ți copilul și în lumea reală. Este important să informăm copiii asupra pericolelor din realitate și să ne asigurăm că nu își petrec tot timpul online. Iar când sunt afară, poți urmări locul unde se află, utilizând o soluție de control parental – un GPS tracker. Acesta te ajută să găsești locul unde se află cel mic pe o hartă online, în timp real. Alte funcții precum aria de localizare și notificări de siguranță, împreună cu alertele privind nivelul de încărcare a bateriei pot oferi informații suplimentare de protecție.