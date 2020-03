Cum s-au adaptat magazinele și curierii din România. În ce condiții îți livrează comanda

Pe perioada pandemiei de coronavirus, multe dintre magazinele online văd creșteri ale comenzilor. Numai că situația trebuie gestionată cu grijă.

E o perioadă dificilă pentru întreaga lumea, iar în România a fost decretată stare de urgență începând de luni, 16 martie. Asta înseamnă că se pot lua măsuri radicale, dar și că interacțiunile sociale trebuie limitate pe cât posibil.

Din cauza faptului că multe persoane evită locurile aglomerate precum magazinele și supermarketurile, multe comenzi se fac online. Dar se fac în anumite condiții. Comercianții online și companiile de curierat susțin că au luat măsuri adecvate, adaptate situației generate de coronavirus.

Ce măsuri au luat magazinele online și curierii

Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) și Asociația Operatorilor de Curierat din România (AOCR) trec în revistă niște măsuri pe care le-au luat în această perioadă. Astfel, ar fi asigurate toate condițiile de igienă, atât pentru personal, cât și pentru clienți.

Iată câteva măsuri luate în această perioaă:

Operatorii din depozite poartă măști și mănuși de protecție;

Depozitele și centrele logistice au fost dotate cu termometre non contact pentru verificarea temperaturii tuturor angajaților;

Curierii care fac livrări la domiciliu vor purta măști și mănuși de protecție acolo unde situația o impune;

Curierii au fost instruiți cum se pot proteja și cum îi pot proteja de asemenea pe clienți;

A fost intensificată activitatea echipelor de curățenie din cadrul depozitelor, cu o atenție sporită acordată zonelor sociale;

Spațiile de lucru și cele sociale din depozite și centrele logistice au fost dotate cu dezinfectant pentru mâini;

Lockerele (puncte de livrare de proximitate) sunt dezinfectate înainte de fiecare alimentare cu colete;

Personalul din birouri responsabil cu asigurarea tehnologiei din spatele comerțului electronic lucrează de acasă.

Cum se descurcă eMag

Cel mai mare magazin online susține că pandemia COVID-19 a determinat o creştere a vânzărilor cu peste 10% faţă de o perioadă obişnuită. Au fost înregistrate vânzări mai mari pentru alimente de bază, produse de curăţenie și dezinefectanţi, dar şi pentru echipamentele necesare lucrului de acasă – computere, monitoare sau tablete.

Stocuri există, spune Iulian Stanciu, CEO eMAG

„[…] am stat foarte aproape de producători şi am crescut nivelul stocului în momentul în care am văzut impactul în China”, a spus acesta pentru Ziarul Financiar.