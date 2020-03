Ce se întâmplă cu vânzările eMAG în plină pandemie

eMAG a comentat pentru prima dată situația în care suntem cu pandemia COVID-19. În vremea coronavirus, magazinul a reușit să bifeze o profite la un capitol important.

Magazinul susține că pandemia COVID-19 a determinat o creştere a vânzărilor cu peste 10% faţă de o perioadă obişnuită. Au fost înregistrate vânzări mai mari pentru alimente de bază, produse de curăţenie și dezinefectanţi, dar şi pentru echipamentele necesare lucrului de acasă – computere, monitoare sau tablete.

În ceea ce privește stocul, Iulian Stanciu, CEO eMAG, a spus că, deocamdată, stau bine. „[…] am stat foarte aproape de producători şi am crescut nivelul stocului în momentul în care am văzut impactul în China”, a declarat pentru Iulian Stanciu pentru Ziarul Financiar. Totodată, încă așteaptă marfă de la furnizori.

Pandemia de coronavirus a împins în față plata cu cardul, susține eMAG

În 2019, o parte dintre clienți au fost nemulțumiți că eMAG a băgat taxă pe plata ramburs. Acum, magazinul susține că plata cu cardul a ajuns la un nivel foarte bun.

Ponderea comenzilor achitate cu cardul a crescut la un nivel record, mai bun decât în urma oricăror campanii de promovare derulate vreodată de bănci şi de retaileri. „Un element foarte important îl reprezintă creşterea plăţilor cu cardul. De la 40% a crescut spre 60%, în Bucureşti este chiar 70%. Vom continua să recomandăm plata cu cardul, este cea mai sigură şi din punct de vedere securitate, dar şi din punct de vedere riscuri pentru sănătate (banii cash pot transmite virusul, conform Ministerului Sănătăţii)”, a explicat Stanciu.

În ceea ce privește alimentele, eMAG colaborează cu Mega Image. Totodată, lucrul de-acasă se vede în comenzi de monitoare, desktopuri, tablete și chiar laptopuri.

Șeful eMAG a spus că, în ultima săptămână, comenzile din eMAG Supermarket au crescut de 10 ori faţă de media zilnică. Creşteri semnificative s-au înregistrat la alimentele şi produsele de bază: apă, mălai, zahăr, făină, alcool sanitar, lapte, ulei de floarea soarelui, drojdie uscată şi alcool sanitar.