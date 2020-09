Cum pot fi tratate și psoriazisul, și bolile de inimă în același timp

Pacienții cu psoriazis tratați prin terapie biologică – perfuzii pe bază de proteine care suprimă inflamația – au avut o reducere semnificativă a plăcii coronare, după o perioadă de un an.

Inflamația cronică la persoanele cu psoriazis este asociată cu un risc mai mare de a dezvolta boli coronariene. Medicamentele pentru terapia biologică sunt proteine care sunt administrate prin injecție sau perfuzie și suprimă procesul de inflamație prin blocarea acțiunii citokinelor, care sunt proteine care promovează inflamația sistemică.

Cercetările anterioare au arătat o legătură clară între psoriazis și dezvoltarea plăcii coronare cu risc ridicat. Acest studiu oferă caracterizarea unui nucleu necrotic bogat în lipide, un tip periculos de placă coronară formată din celule moarte și resturi celulare care sunt predispuse la erupție. Placa eruptă poate duce la un atac de cord sau accident vascular cerebral.

Aceasta este prima dată când un studiu imagistic a arătat ce poate produce în cazul inimii un an de inflamații în curs, netratate. Și că, din fericire, putem inversa aceste daune.

Analiza a implicat un număr de 209 pacienți de vârstă mijlocie – cu vârste cuprinse între 37-62 de ani – cu psoriazis care au participat la Psoriasis Atherosclerosis Cardiometabolic Initiative la Institutul Național de Sănătate, un studiu observațional în curs.

Dintre acești participanți, 124 au primit terapie biologică, iar 85 au fost în grupul de control, tratați numai cu creme topice și terapie cu lumină.

Pentru a măsura efectele terapiei biologice asupra arterelor inimii, cercetătorii au efectuat scanări tomografice computerizate (CT) pe toți participanții la studiu înainte de a începe terapia și la finalul acesteia. Rezultatele CT între cele două grupuri au fost apoi comparate.

La începutul studiului, participanții cu psoriazis au avut un risc cardiovascular scăzut prin scorurile de risc cardiovascular convenționale, iar psoriazisul sever a fost asociat cu un indice mai mare de masă corporală (IMC), o sensibilitate ridicată a proteinei C reactive (o măsură a inflamației sistemice) și niveluri mai mari ale plăcii arterelor coronare.

După un an de tratament, pacienții care au primit terapie biologică au fost comparați cu grupul de control.

Rezultatele cercetătorilor au sugerat că terapia biologică a fost asociată cu o reducere cu 8% a plăcii coronare. În schimb, cei din grupul de control au prezentat o progresie ușor crescută a plăcii coronare.

Chiar și după ajustarea factorilor de risc cardiovascular și a severității psoriazisului, pacienții tratați cu terapie biologică au prezentat semne de reducere a plăcii coronare.

“Există o reducere de aproximativ 6-8% a plăcii coronare după terapia cu statine. În mod similar, tratamentul nostru cu terapie biologică a redus placa coronariană în aceeași măsură după un tratament de un an. Aceste descoperiri sugerează că terapia biologică pentru tratarea psoriazisului poate fi la fel de benefică precum terapia cu statine pentru arterele cardiace”, a spus Mehta.

Acest studiu are implicații atât pentru persoanele cu psoriazis, cât și pentru persoanele cu alte afecțiuni inflamatorii cronice, cum ar fi HIV, lupus și artrita reumatoidă, care prezintă, de asemenea, un risc crescut de boli de inimă.

“Nu am reușit niciodată să arătăm vindecarea unei plăci inflamate ca aceasta la oameni. Terapia biologică reduce inflamația sistemică și activarea imunitară și are un impact favorabil asupra îmbunătățirii sănătății vasculare generale”, a spus Mehta. “Imaginați-vă cum ar fi dacă am putea trata atât psoriazisul, cât și bolile coronariene cu o singură terapie – aceasta este întrebarea care trebuie pusă în studiile viitoare”.