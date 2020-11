Cum instalezi magazine de aplicații terțe pe Android și scapi de dominația Google Play

Dacă ești în căutarea unor alternative la Google Play Store, te vei bucura să afli că sunt multe. Trebuie doar să știi cum să le instalezi, iar procesul este cât se poate de simplu.

Aproape fiecare smartphone cu Android vine preinstalat cu Google Play Store. Cea mai mare excepție de la această regulă este dată de Huawei, din cauza fixației lui Donald Trump că orice ține de producătorul chinezesc reprezintă un instrument de spionaj pentru Partidul Comunist Chinez. E important de reținut că nu există nicio dovadă în acest sens, mai ales când vine vorba de smartphone-uri.

Dincolo de acest detaliu însă, chiar dacă Google Play Store este cel mai mare din lume, din prisma numărului de aplicații pe care le pune la dispoziție, este important să știi că există alternative. Nu sunt puține, dar nici toate nu sunt la fel de bune. Dacă ar fi să-ți fac o recomandare, poți începe cu Amazon AppStore, APKPure sau F-Droid.

Ca referință, Amazon AppStore este preinstalat pe dispozitivele Kindle, iar pentru că vine de la cel mai mare comerciant online din lume, îl poți percepe ca fiind destul de sigur. Pentru a-l instala, folosește acest link. APKPure este foarte similar cu Google Play Store din prisma catalogului de aplicații și te ajută mai ales pentru a descărca programe care sunt disponibile doar în anumite regiuni ale lumii. Îl găsești aici. F-Droid este mai vechi și e dedicat în special comunității open-source. Nu este foarte mare, dar este posibil să găsești niște creații de nișă interesante. Îl găsești aici.

Pentru a înțelege mecanismul de instalare destul de prietenos, voi insista pe Amazon AppStore. Începe prin a accesa acest link și fă click pe Get Amazon Appstore. Ți se va cere acordul pentru a permite descărcarea fișierului APK. Apasă pe Ok. După descărcare, apasă pe Open pentru a iniția instalarea.

Dacă nu ai mai instalat aplicații din surse terțe sau ”Unknown sources”, vei primi o notificare legată de acest lucru. Intră la Settings și optează pentru Allow from this source. Revino în fereastra anterioară și inițiază din nou instalarea printr-un click pe Install. La final, apasă pe Open și urmează pașii de pe ecran.

La prima instalare a unei aplicații din Amazon AppStore sau din alt magazin terț ți se va cere acordul legat de surse necunoscute sau Unknown Sources, la fel ca mai sus. Din nou, apasă pe Settings și confirmă instalarea prin bifarea opțiunii ”Allow from this source” (Permite din această sursă).