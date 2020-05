Cum faci jailbreak pe iPhone: hackerii au spart chiar și cea mai nouă versiune

Operațiunea de jailbreak pe iPhone era obișnuită în primii ani de când Apple a lansat ecosistemul. Dar, în timp, compania a întărit securitatea și hackerilor le-a fost mai greu să furnizeze o soluție de jailbreak. Cel puțin până acum.

Soluția de jailbreak de acum funcționează pe iOS 13.5, dar și pe versiuni mai vechi, până la iOS 11. A fost dezvoltată de echipa unc0ver și, deocamdată, nu sunt cunoscute vulnerabilitățile care le-au permis să obțină acces la sistemul de pe iPhone.

#unc0ver v5.0.0 is NOW OUT.

— Pwn20wnd (@Pwn20wnd) May 23, 2020