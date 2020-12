Cum faci backup la Outlook, să nu-ți pierzi niciodată mesajele vechi, și cum le restaurezi

Microsoft Outlook este unul dintre cei mai populari clienți de email din lume. Asta nu înseamnă însă că este o aplicație perfectă. De aceea, ar fi bine să știi cum faci un backup la mesajele tale, toate.

În Outlook, Microsoft a implementat încă de la primele versiuni un mecanism foarte bine pus la punct pentru a-ți salva toate mesajele, atașamente și adresele de email într-un format simplu de importat ulterior. Astfel, indiferent dacă îți schimbi laptopul sau ți se strică PC-ul, vei știi în permanență că nu există riscul să pierzi vreo informație importantă, cu condiția să-ți faci un obicei din realizarea copiilor de siguranță.

Ca să faci backup la tot ce ai în Outlook, începi printr-un click în dreapta sus, pe meniul principal al aplicației – File. La fel ca în captura de ecran de mai jos, de acolo te interesează Open & Export. În dreapta, alege Import/Export.

Până aici, pașii sunt similari indiferent dacă vrei să execuți o copie de siguranță (exporți datele într-un backup) sau vrei să imporți un backup creat anterior.

Pentru a crea un backup nou, la fel ca în captura de mai jos, selectează Export to a file și confirmă cu Next. Optează printr-un click pentru Outlook Data File .PST. Ca referință, PST este abrevierea pentru Personal Storage Table (Tabel de stocare personal). Apasă pe Next.

Bifează tot ce te interesează să salvezi. Sfatul meu este să dai click în partea de sus pe adresa ta de email și să te asiguri că este bifat în stânga jos câmpul – Include subfolders. Apasă pe Next. Alege cu browse unde vrei să ajungă noul tău backup și ce nume să aibă. Acolo, ai și o bifă referitoare la mesajele duplicate. Sfatul meu este să alegi să nu exporți duplicate, pentru că îți consuma spațiu inutil. Apasă pe Finish și așteaptă câteva minute sau zeci de minute, în funcție de numărul mesajelor.

Pentru a importa un backup, după ce ai dat click pe Import/Export din meniul File alege Import from another program or file. Bifează Outlook Data File .PST, apasă pe Next, alege fișierul tău de backup cu un click pe browse și alege ce se întâmplă dacă sunt identificate duplicate. Îți recomand să alegi Replace Duplicates with items imported. Apasă pe Next. Alege directorul pe care îl dorești importat din backup, în cazul în care nu te interesează toate informațiile de acolo. Apasă pe Finish și așteaptă până termină procesul.