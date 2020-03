Cum dezactivezi autocorectarea în Microsoft Word și scrii în orice limbă fără emoții

În teorie, Microsoft Word este instrumentul perfect pentru redactarea de documente mai scurte sau mai stufoase. Din păcate, în funcție de conținutul fișierului, s-ar putea să-ți facă viața dificilă.

În cazul în care redactezi un document Word, în mod inevitabil, te vei confrunta cu instrumentul de autocorecție. Acesta este menit să-ți facă viața mai ușoară. Dincolo de faptul că eficiența sa variază de la caz la caz, când redactezi cuvinte din mai multe limbi în același fișier, sarcina ta va deveni semnificativ mai dificilă.

Partea bună este că poți dezactiva autocorecția, prin urmarea câtorva pași simpli. Poți dezactiva o parte dintre instrumentele puse la dispoziție de Microsoft Word în acest sens sau le poți dezactiva pe toate. De exemplu, poți rămâne cu sugestiile active, dar poți elimina modificările automate ale textului pe care îl scrii.

Indiferent de ceea ce te interesează, trebuie să începi din File, la secțiunea Options și să accesezi Proofing din stânga. Fă click pe AutoCorrect Options în dreapta și, imediat, vei întâmpina o fereastră precum cea de mai sus. Poți începe cu debifarea opțiunilor ”Replace text as you type” și Automatically use suggestions from the spelling checker. Dacă te deranjează până și faptul că în Word vei tasta cu literă mare după punct, pentru a marca începutul unei noi propoziții, poți dezactiva și acel detali. Bifele din partea de sus a aceleiași ferestre adresează exact astfel de particularități comune.

Toate aceste modificări vor intra în vigoare din momentul în care ai apăsat pe Ok. Ca o notă suplimentară, dezactivarea automatismelor din Word nu implică însă faptul că trebuie să renunți la sugestiile de cuvinte corecte atunci când tastezi. Acelea țin de definirea corectă a limbii pe care o folosești în document. În acest sens, fă un click în colțul din stânga jos al ferestrei de editare și, din fereastra similară cu cea de mai jos, bifează limba. Eventual, debifează Detect language automatically, dacă scrii în română și ai câteva cuvinte în engleză sau invers.