Cum definești un răspuns automat în Gmail, pentru zilele de vacanță: Out of Office AutoReply

Interfața web de Gmail este perfectă chiar și pentru cei mai pretențioși utilizatori, mai ales că poate funcționa și offline. S-ar putea totuși să nu știi cum definești un răspuns automat pentru zilele de vacanță, clasicul Out of Office AutoReply.

Pentru un număr foarte mare de utilizatori, Gmail face o treabă foarte bună în a înlocui Outlook pe Windows sau Mail pe Mac. Există însă câteva particularități pe care unii nu le-au văzut niciodată în versiunea web a serviciului de email de la Google, chiar dacă există. În această categorie intră și răspunsul automat la emailuri.

Ideea de Out of Office are ca scop definierea unui mesaj pe care să-l primească cineva în mod automat de la tine în zilele de vacanță, când ai luat o pauză de la internet și nu te mai uiți peste emailuri. Poate fi definit pentru o perioadă limitată de timp sau până când îl anulezi. Ține doar de tine cum îl folosești. Important este însă că-l poți defini și în Gmail și funcționează foarte bine.

Dacă te-ai decis că vrei să definești un Out of Office AutoReply în Gmail, trebuie, în primul rând, să-ți accesezi emailul. Din ecranul principal al Gmail, fă un click în colțul din dreapta sus pe roata dințată și optează pentru See all settings (Vezi toate configurările). Implicit, vei vedea pagina de configurare generală (General). Navighează până la capătul de jos al listei și vei vedea o secțiunea similară cu cea din captura de ecran de mai jos.

Pentru a activa un răspuns automat pe perioada unei vacanțe, bifează Out of Office AutoReply On. Definește ziua de începere a concediului și, implicit, a răspunsului automat în câmpul First Day. Opțional, poți bifa Last Day și poți defini data exactă în care revii în activitate. Tastează câteva cuvinte în câmpul de Subiect al mailului automat, de genul ”Concediu de odihnă – revin pe 1 august” și câteva rânduri în corpul emailului. Când ai terminat, fă un click pe Save Changes pentru confirmare.