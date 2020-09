Cum a dat Samsung naștere unei posibile revoluții: ce se întâmplă cu piața telefoanelor pliabile

De ceva vreme, producătorii de telefoane au descoperit o nișă – telefoanele pliabile. După un start cu stângul, Samsung a reușit cumva să se impună, deși moda a pornit tot de la chinezi. Și există ceva potențial pe această piață.

Ideile bune sunt de regulă aduse la scară largă tot de producătorii mari. Chiar dacă primul telefon pliabil a apărut în China, tot sud-coreenii de la Samsung au reușit să impună cumva acest trend. Piața va crește timid în următoarea perioadă, iar sud-coreenii au propria felie generoasă, spun analiștii.

Analiștii DSCC (Display Supply Chain Consultants) susțin că piața a ajuns deja la cea de-a doua generație și urmează să atingă acel volum al vânzărilor pe care și l-au dorit producătorii încă de la început. În lipsa unor modele de acest fel de la Apple, să zicem, Samsung va domina piața.

Samsung, posibilă revoluție pe piața telefoanelor

Estimările arată că, în următorul an, piața telefoanelor pliabile ar putea ajunge la 5 milioane de unități, . Ca și în cazul telefoanelor 5G, primii intrați pe piață sunt și cei care vor avea cele mai mari cote de piață, cel puțin în primii ani și până când numărul jucătorilor va crește. Deocamdată, pe această nișă s-au dus doar Samsung, Huawei și Motorola.

Apple stă deoparte și poate că are motivele sale pentru a face acest lucru.

Experții DSCC spun că, în următorul an, piața va fi dominată de Samsung, care va livra în jur de 4 milioane de unități și va ajunge, astfel, să dețină nu mai puțin de 80%. Principalii competitori, Huawei și Motorola, își vor împărți cele 20 de procente rămase din piață, încercând să rezolve provocările cu care se confruntă în prezent. Pe de o parte, Huawei are probleme pe întreaga linie de dispozitive din cauza sancțiunilor americane, iar de cealaltă parte, Lenovo are nevoie de mai multă expunere pentru modelele sale pliabile.

Ar mai fi un motiv pentru care sud-coreenii au reușit să se impună. Nu se feresc să investească sume uriașe în marketing, chiar dacă e vorba de o piață nișată. Printre modelele pliabile care s-ar putea vinde extrem de bine se numără Samsung Galaxy Z Flip și Z Fold 2, dar și modelele Motorola Razr 5G.