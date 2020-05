Crucible, lansat oficial de Amazon: competiție serioasă pentru Fortnite și Call of Duty Warzone

Amazon și-a anunțat intrarea în piața dezvoltatorilor de jocuri cu un shooter free-to-play. Crucible este disponibil acum pe Steam și nu te costă nimic să-l încerci.

Având în vedere milioanele de jucători care petrec zile întregi în sesiuni de Fortnite, PUBG sau Call of Duty Warzone, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că Amazon vrea să profite de acest public. În consecință, a lansat primul shooter din portofoliu. Acesta este intitulat Crucible și figurează ca fiind dezvoltat de Amazon Games.

Crucible este primul din două jocuri pe care Amazon are în plan să le lanseze până la finele anului. Titlul este un shooter la persoana a treia, un mecanism de gaming foarte similar cu cel pe care îl vezi pe Fortnite. Pentru că o ofertă era aproape inevitabilă la lansare, dacă intri în joc până la 1 iunie, primești 1000 de credite in-game.

În prima fază, jocul este disponibil doar pentru gamerii din America de Nord, dar nu ar trebui să dureze mai multe de câteva zile, dacă nu câteva ore, până va putea fi experimentat din fiecare colț al mapamondului. În Crucible, ai la dispoziție 10 vânători sau hunters din care poți alege când începi jocul. Fiecare dintre acele 10 personaje disponibile la lansare are abilități speciale proprii și un set particular de arme. Toate vor fi folosite pentru a-ți învinge nu doar inamicii, ci și flora sau fauna planetei fantastice pe care se desfășoară acțiunea jocului.

În prima fază, în joc sunt incluse trei moduri de jocuri, Heart of the Hives, cu echipe 4 VS 4 care luptă între ei și împotriva unui boss intitulat Hives care apare în locuri aleatorii de pe planetă. În Alpha Hunter, 8 echipe de câte doi jucători se luptă pentru supremație. Ultimul mod este Harvester Command, cu două echipe de opt care capturează și activează esența mașinilor de minat de pe hartă, harvesters.

Launch Update: Soon North American players will be able to download and play Crucible, and other regions after that. We’ll update you here and discord https://t.co/t39ToGN1Bo. Thank you for your patience.

— Crucible (@PlayCrucible) May 20, 2020