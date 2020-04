Creată în Minecraft, o bibliotecă virtuală ține democrația în picioare: cum facilitează accesul la informație

Dacă poți critica atitudinea autorităților în medierea efectelor pandemiei, înseamnă că trăiești într-o țară democratică. Există țări în care cuvântul coronavirus este interzis, iar un proiect creat în Minecraft vrea să faciliteze accesul la informație corectă, adevărată.

În Turkmenistan, nu există niciun caz de coronavirus înregistrat la nivel național. Această situație nu este neapărat reală, dar având în vedere că nu ai voie să folosești cuvântul coronavirus în interacțiunea cu alți oameni, iar purtarea măștilor este interzisă pe stradă, trebuie să ne mulțumim cu această statistică falsă. Oamenii din Muntenegru se confruntă cu o situație similară, zero cazuri confirmate în mod oficial.

În contextul în care există multe victime ale cenzurii la nivel global, iar accesul la internet în aceste țări este filtrat într-o manieră agresivă, o fundație s-a gândit să apeleze la Minecraft pentru a facilita accesul nestingherit la informație.

În acest scop, Reporteri Fără Frontiere a colaborat cu creatorii Minecraft pentru a facilita accesul la articole interzise din interiorul popularului joc video. Nu mai puțin de 24 de persoane din 16 țări diferite au lucrat timp de 250 de ore pentru a crea Biblioteca Necenzurată (The Uncensored Library). Structura din imaginile alăturate este creată din aproximativ 2,5 milioane de blocuri din Minecraft și include articole din 160 de țări indexate pentru acces rapid, ilustrând astfel libertatea presei.

Pentru că nivelul de cenzură variază de la o țară la alta, Biblioteca Necenzurată are secțiuni separate, cinci hale, pentru țările renumite în agresarea presei. Aici intră Egipt, Vietnam, Mexic, Arabia Saudită și Rusia.

Partea bună este că, în momentul în care o carte este creată în Minecraft, ea poate fi citită la infinit de către oricine, dar nu o poate modifica. Datele vor rămâne neschimbate pe serverul in-game pentru totdeauna. Astfel jurnaliștii au un loc în care se pot asigura că există doar adevăr.

Orice jucător de Minecraft poate accesa The Uncensored Library pentru a citi cărți interzise și articole care în alte condiții ar fi cenzurate. În plus, poate afla mai ușor dacă are parte de știri manipulate.