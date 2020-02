Urmarea neașteptată a epidemiei de coronavirus: ce efect pozitiv are în China

Epidemia de coronavirus a ucis mii de oameni până acum și a cauzat multe probleme în lume, însă are și un efect neașteptat în China.

Emisiile de dioxid de carbon din China au scăzut dramatic după izbucnirea epidemiei. Potrivit unui studiu realizat de Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) din Finlanda, în ultimele două săptămâni emisiile au scăzut în statul chinez cu 100 de milioane de tone metrice. În aceeași perioadă din anul trecut, în statul asiatic erau cu 6% mai multe emisii.

Explicația este una destul de simplă. Carantinele și alte restricții guvernamentale au condus la reducerea temporară a emisiilor de gaze cu efect de seră de pe teritoriul țării.

De ce epidemia de coronavirus a contribuit la reducerea emisiilor de carbon

Pe de-o parte, extinderea rapidă a epidemiei de coronavirus a condus la o scădere a cererii de cărbune și petrol. Astfel, activitatea industrială nu mai e la fel de intensă în prezent și, implicit, poluează mai puțin. Deși China este cel mai mare importator și consumator de petrol din lume, producția la rafinăriile din provincia Shandong (centrul petrolier al țări) a ajuns la cel mai scăzut nivel din toamna anului 2015, se arată în raport.

De asemenea, mulți chinezi se află în carantină și nu-și pot părăsi locuințele, ceea ce înseamnă că sunt mai puține mașini pe drumuri, dar și o cerere mai mică pentru transportul în comun. Nici călătoriile cu avionul nu se mai prea practică în China. Călătoriile pe cale aeriană din interiorul țării au scăzut cu 70%.

Acest lucru îți arată, de fapt, cât de tare afectează mediul activitatea umană. Cercetătorii spun, totuși, că reducerea emisiilor este doar temporară și va reveni la normal odată cu reînceperea activității obișnuite în China. De fapt, nivelul emisiilor ar putea ajunge să fie chiar mai mare decât cel inițial, pentru că fabricile vor accelera ritmul de producție pentru a compensa.