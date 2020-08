Conspirațiile și știrile false aduc bani grei: cât a câștigat Facebook în pandemie

Dacă mai ai vreun dubiu legat de faptul că Facebook nu-și va schimba niciodată regulile legate de conținut, este suficient să ai în vedere câți bani a făcut în ultimele luni.

Un număr mare de companii importante au renunțat în ultimele luni să-și mai distribuie reclamele prin intermediul Facebook, din cauza știrilor false și a informațiilor eronate care sunt permise de Mark Zuckerberg. La momentul respectiv nu a durat mult până când CEO-ul gigantului american a spus că nu schimbă nimic pe Facebook. Regulile rămân neschimbat, la fel și nivelul de dezinformare.

Iar dacă ignoranța lui Zuckerberg nu era suficientă ca să te lămurești că ar fi bine să iei o pauză de Facebook, este suficient să ai în vedere încasările în bani ale companiei, pe cel mai recent trimestru fiscal.

Nu mai puțin de 18 miliarde de dolari a încasat Facebook în ultimele trei luni doar din reclame, în creștere cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este important de reținut că valoarea fabuloasă include și perioada în care aproximativ 1000 de companii au renunțat la Facebook pentru reclame.

Pe lângă cele 18,3 miliarde în încasări pe trimestrul doi al acestui an, cei de la Facebook și-au asigurat acționat că vor avea parte de o creștere similară și în trimestrul trei din acest an. Cu alte cuvinte, campania ”Opriți ura pentru profit” (Stop Hate for Profit) nu le-a pus bețe în roate celor de la Facebook, cum și-au dorit.

Într-o discuție cu analiștii, Mark Zuckerberg a ținut să menționeze că discursul încărcat de ură și manifestările de dezinformare reprezintă doar o parte mică din conținutul de pe Facebook. În același context, a concluzionat că ”Noi nu facem profit din dezinformare și ură”.

În aceeași perioadă, popularitatea Facebook a explodat și printre utilizatorii obișnuiți, un trend provocat de pandemie. Numărul de utilizatori zilnici pe Facebook a ajuns la 1,79 miliarde de persoane, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă din 2019.