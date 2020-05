Comisia Europeană: cu cât va scădea economia României până la sfârșitul anului

Se adună norii deasupra economiei României și, din cauza crizei pe care o traversăm, s-ar putea ca anul 2020 să se încheie cum nu se mai poate mai prost. Comisia Europeană vine cu un scenariu extrem de sumbru.

Comisia Europeană are estimări pesimiste legate de economia României în acest an. Din cauza crizei și a măsurilor legate de distanțarea socială, multe afaceri au de suferit. Economonia țării noastre merge pe un trend descendent, în linie cu ce se întâmplă la nivel european. Comisia Europeană a revizuit puternic în scădere estimările privind evoluția economiei României în acest an.

Iar deficit bugetar se va adânci semnificativ. Prognozele sunt mult mai pesimiste dect cele ale Guvernului de la București.

Comisia Europeană, scenariu sumbru pentru economia României

La final de 2020, deficitul bugetar al României – adică raportul dintre veniturile și cheltuielile statului – e preconizat să se adâncească la peste 9% din PIB. În vreme ce Guvernul de la București avansează o prognoză extrem de optimistă – o contracție a economiei de doar 1,9% din PIB în 2020, estimările Comisiei și cele ale Fondului Monetar Internațional (FMI) indică o scădere de cel puțin 5% pentru economia locală.

„Produsul intern brut real este estimat să scadă abrupt în 2020, după mai mulți ani de creștere puternică. Consumul privat, principalul motor al creșterii din ultimii ani, este așteptat să fie grav afectat de măsurile de izolare. Incertidinea va afecta deciziile de investiții, în timp ce exporturile nete vor contribui pozitiv la creșterea economică. Șomajul urmează să crească, în timp ce inflația este prevăzută să decelereze, datorită ieftinirii petrolului. Se preconizează că deficitul bugetar se va adânci semnificativ, în condițiile în care măsurile fiscale necesare pentru combaterea crizei COVID-19 cresc derapajele fiscale anterioare”, arată CE în prognoza de primăvară.

Potrivit oficialilor de la Bruxelles, economia României este estimată să scadă cu 6% în acest an, față de o creștere de 3,8% preconizată în februarie, înainte ca pandemia să își producă primele efecte asupra economiei. Deficitul bugetar ar urma să se adâncească la 9,25% din PIB, față de un deficit de 4,3% în 2019.

“Tendința de expansiune preexistentă (la nivelul deficitului – n.r.), generată, în mare parte, de creșterile de pensii, va fi întărită de impactul crizei provocate de Covid-19. Cheltuielile cu pensiile pentru limită de vârstă urmează să crească considerabil, pe fondul efectelor majorării de 15% aplicate în septembrie 2019 și al creșterii suplimentare de 40%, prevăzută pentru septembrie 2020”, potrivit Comisiei.

Deficitul este estimat să se adâncească în continuare în 2021, până la 11,5% din PIB, presupunând că nu vor fi modificări ale politicilor curente, notează Comisia. Pe lângă majorările suplimentare de pensii, la creșterea deficitului va contribui și dublarea cheltuielilor cu alocațiile pentru copii. Guvernul dă semne, însă, mai voalat sau nu că aceste măsuri nu vor mai fi adoptate anul acesta.