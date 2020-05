🎧 Experiență: Ce trebuie să știi ca să-ți faci cocktail-uri acasă și să-ți iasă chiar bine

Colegul nostru Alex are o pasiune: cocktail-urile. Și colegii noștri Ciprian și Răzvan au o curiozitate: cum le faci acasă? Așa că am discutat toți trei și pentru că ne-a plăcut ce-a ieșit am zis că nu trebuie să ținem doar pentru noi.

În urmă cu un an, Alex ne-a prezentat pentru prima dată ce înseamnă bucătăria moleculară. Aceasta a derivat din pasiunea lui pentru cocktail-uri și mixologie. Două luni mai târziu, am descoperit gheața carbonică. E un instrument excelent cu care să te joci sau să experimentezi. Recomandăm experimentarea.

Gheața carbonică este un mod foarte simplu să creezi niște cocktail-uri impresionante. Alex a făcut numeroase experimente, iar impactul vizual este spectaculos. Mai mult decât atât, reprezintă o cale surprinzător de rapidă pentru a răci o băutură. Trecând peste faptul că sublimează, printr-un fenomen similar cu fierberea și cu foarte mult „fum”, având în vedere temperatura de -78,5 grade Celsius, este clar că orice intră în contact cu ea, se răcește instant.

Totodată, în funcție de alcoolemia cockailului pe care îl prepari, înghețarea are mari șanse să fie imposibilă. Chiar și așa, o temperatură scăzută influențează pozitiv gustul unei băuturi, în cel mai plăcut mod posibil. Este foarte important să nu pui gheață carbonică în shaker, eventual, doar într-un pahar de mixat. Dar mai bine parcurgi întregul articol.

„Am început să fac cocktail-uri datorită unei fascinații pentru gusturi mai mult sau mai puțin obișnuite. A avut legătură mai puțin cu băuturile alcoolice, cât cu faptul că o combinație dintre un bitter, un whiskey, o felie de portocală și un cub de zahăr duce toate componentele la un alt nivel. Cele mai multe cocktailuri nu sunt menite să te amețească, ci să-ți provoace papilele gustative să identifici niște arome pe care nu le-ai mai simțit niciodată sau unele care îți aduc aminte de niște gusturi din copilărie. Printr-o combinație echilibrată de dulce, amar, acru și sărat, poți crea magie într-un pahar. Îți trebuie mulți ani dedicați acestui hobby ca să atingi un nivel rezonabil de profesionalism, dar bucuria din momentul care ai creat un mix de care ești mândru, este una foarte specială.”

Alex

Nu e însă totul despre cocktail-uri aici. Adică e, dar de la Alex mai avem un alt articol interesant: experiența lui despre cum și-a cultivat pasiunea pe Instagram. Dacă și tu ai o pasiune, ceea ce ar fi recomandat, nu strică niciodată să te afunzi în ea până începi să stăpânești majoritatea conceptelor. La final de zi, de săptămână sau de lună, vei avea bucuria că ai făcut ceva mai mult decât rutina obișnuită.

Ocazie cu care am pregătit și noi această discuție. Poate cocktail-urile îți pot deveni pasiune, poate nu, dar măcar înveți cum să bei mai bine, mai așezat.