Clipul cu plămânii unui pacient cu COVID-19: „Vreau ca oamenii să vadă asta”

Cu ajutorul tehnologiei de scanare 3D în interiorul corpului, medici din Statele Unite ale Americii au arătat leziunile de pe plămânii unui pacient cu COVID-19.

Dr. Keith Mortman de la Spitalul Universitar George Washington a spus că pacientul are dificultăți în a respira și oamenii trebuie să ia foarte în serios această amenințare. După cum vezi în videoul de mai sus, plămânii suferă de-o vătămare extinsă. Pacientul are 59 de ani, dar are și hipertensiune arterială.

De când s-a îmbolnăvit grav, pacientul necesită un ventilator care să-l ajute să respire. Însă chiar și setat la maximum nu este suficient. De asemenea, el are nevoie de un alt aparat care să circule și apoi să-i oxigeneze sângele, a explicat Mortman.

Ce să înțelegi din acest video

Zonele marcate cu galben în video reprezintă părți infectate și inflamate ale plămânului. După cum poți vedea, daunele nu sunt localizate într-o singură zonă. Acoperă zone extinse ale ambilor plămâni și poți astfel vedea cât de rapid și agresiv poate evolua boala după ce-ai contractat virusul SARS-CoV-2.

Un pacient cu plămâni sănătoși nu ar avea nicio zonă galbenă pe scanare. În afară de hipertensiunea arterială, pacientul în cauză nu are alte probleme. Situația se schimbă dramatic la cineva mai în vârstă sau cu afecțiuni mai grave.

„Este un proces inflamator destul de puternic în plămâni, în încercarea organismului de a controla infecția. Vreau ca oamenii să vadă asta și să înțeleagă ce poate face acest virus.”

Dr. Keith Mortman

Pacientul de acum este în stare critică. Și, după cum a adăugat medicul, pentru pacienții care prezintă insuficiență respiratorie progresivă, afectarea plămânilor este rapidă și răspândită (după cum se arată în videoclipul VR). Vindecarea poate dura mult, iar pentru aproximativ 2-4% dintre pacienții cu COVID-19 daunele sunt ireversibile.