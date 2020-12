Clipul care a intrat în Cartea Recordurilor: s-a difuzat online pentru 178 de zile, fără oprire

Twenty One Pilots a intrat în Cartea Recordurilor Guiness prin intermediul videoclipului la piesa Level of Concern. Acesta este cel mai lung din lume, cu o durată de aproape 178 de zile.

Twenty One Pilots este o formație de rock alternativ cu o istorie destul de lungă și o bază mare de fani. Cea mai recentă performanță a grupului nu ține însă de fani sau un album nou, ci de un record absolut în industrie.

Clipul pentru Level of Concern ar fi trebui să fie infinit, cel puțin aceasta a fost intenția membrilor formației. Din păcate, deși transmisiunea a fost întreruptă din greșeală săptămâna trecută, motivele de tristețe sunt puține. Clipul a intrat în Cartea Recordurilor Guiness după ce a lipit la un loc o mare parte dintre cele 162.000 de clipuri înaintate de fanii grupului.

Ca referință, proiectul a gravitat în jurul piesei Level of Concern, iar fanii au putut trimite propriul videoclip pentru melodia cu pricina. După ce era verificat, acel clip era adăugat fluxului video ”infinit”.

Pentru această inițiativă, Twenty One Pilots a colaborat cu Imposium. Echipa respectivă era responsabilă de atașarea unui clip suplimentar de 3 minute și 40 de secunde, la fiecare final al piesei. O echipă de moderatori se asigura în permanență că nu ajunge online conținut explicit sau ilegal în orice formă.

Rezultatul final a fost difuzat pe internet pentru 177 de zile, 16 ore, 10 minute și 25 de secunde. Această durată transformă clipul în deținătorul titlului de cel mai lung clip video. Recordul anterior a fost deținut de Happy de la Pharrell, cu o durată de aproximativ 24 de ore. Va fi interesant de văzut cine duce acest record ciudat la un alt nivel.

since josh accidentally pulled the plug on the never-ending video for Level of Concern, Guinness checked out the stats and declared it officially the longest video ever. congratulations, you did it. pic.twitter.com/5DFGsQA8ac

— twenty one pilots (@twentyonepilots) December 19, 2020