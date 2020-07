Cine-s bogații lumii care dictează ritmul economiei: top 100 cele mai mari companii listate

Economia mondială se învârte în jurul tehnologiei în aceste momente. Data is the new oil – zice o vorbă, dar nu înseamnă că petrolul a dispărut de tot din peisaj.

În vremuri de criză, ai crede că toată lumea trebuie să strângă cureaua și să țină de bani cât mai mult posibil. Adevărații câștigători sunt cei care știu, însă, unde să-și direcționeze banii pentru că, la finalul crizei, vor fi cei mai câștigați.

În mod paradoxal, valoarea de piaţă a celor mai mari 100 de companii listate din lume a urcat în trimestru al doilea, adică până în luna iunie. Iar creșterea nu e deloc de ignorat – fiind, în termeni nominali, de peste 3.5 trilioane de dolari, arată un raport al PwC. Astfel, a ajuns la 25,04 trilioane de dolari.

Față de decembrie anul trecut, e o valoare mai mică cu 1%. Dar trendul este unul surprinzător în contextul pandemiei, din moment ce specialiștii PwC vorbesc de o revenire puternicã a valorii de piaţă, după scăderea cauzată de izbucnirea pandemiei, adică cea din primele trei luni ale anului.

Top 100 cele mai mari companii ale lumii

Topul companiilor listate e dominat de gigantul petrolier saudit – Saudi Aramco. Urmează apoi giganții tech, printre care își face loc și o companie chineză. Astfel, pe următoarele locuri, după Saudi Aramco, regăsim Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Alibaba şi Facebook.

”Valoarea de piaţă a celor mai mari 100 de companii listate din lume a revenit puternic în al doilea trimestru, recuperând aproape complet pierderea de 15% înregistrată în primele trei luni ale anului 2020 când a izbucnit pandemia Covid-19”, potrivit analizei globale PwC ”Top 100 companii conform capitalizãrii de piaţă”, actualizată la 30 iunie.

După o perioadă de scădere în primele trei luni, când investitorii s-au speriat puțin, pare că s-a intrat pe revenire acum.

”Pandemia a provocat distorsiuni semnificative pe pieţele de capital într-o perioadã scurtã, dar cele mai mari companii din lume încã oferã o relativã siguranţã investitorilor, dar cu diferenţe clare de performanţã pe regiuni şi sectoare. Companiile de tehnologie şi servicii pentru consumatori au fost motorul revenirii pieţelor globale de capital din al doilea trimestru, fiind un semn bun pentru recuperarea economiei. Acestea vor continua sã performeze, beneficiind de accelerarea digitalizãrii, a creşterii comerţului online şi migraţiei cãtre cloud”, a declarat Dinu Bumbãcea, partener şi lider al Departamentului de Consultanţã în Afaceri PwC România.

Pe sectoare de activitate, cele mai mari creşteri în martie-iunie au fost înregistrate de industrie şi materii prime, de 33%, urmate de cele de tehnologie, cu un plus de 28%, şi de servicii, cu 25%. Câştiguri modeste au înregistrat companiile de petrol şi gaze, de 10%, şi sectorul financiar, de numai 5%.

Pe regiuni, companiile din SUA şi China au înregistrat creşteri de 2% a capitalizãrii, în timp ce firmele din Europa au scãzut cu 3%. SUA se menţin pe primul loc, având mai mult de jumãtate (59) dintre companii în clasament, urmate de Europa, cu 17 de companii, şi China şi regiunile sale, cu 15 companii.