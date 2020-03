Chinezii tocmai au lansat telefonul vedetă din 2020 și ecranul e tot ce contează

Poate ești familiarizat cu telefoanele Nubia, poate nu, dar Red Magic 5G e un produs cu totul special. Deocamdată, eclipsează Samsung S20 prin ecran. Și e gândit mai ales pentru cei care vor să se joace pe telefoane.

Nubia Red Magic 5G reușește din start o performanță: un ecran AMOLED cu rată de refresh 144 Hz. Spre comparație, în 2019 au fost vedete telefoanele cu 90 Hz, iar în 2020 a ridicat Samsung ștacheta cu seria Galaxy S20 care are telefoane cu 120 Hz. Ecranul acestui telefon are 6,65 inci și-o rezoluție Full HD+. Mai mult, partea care transpune atingerile în acțiuni are o rată de refresh de 240 Hz.

Cel puțin cu acest model poți spune că nu telefonul te încurcă în jocuri, ci nepricerea ta.

Partea de 5G e asigurată cu modemul X55 de la Qualcomm, iar procesorul este un Snapdragon 865. Vine în combinații de 8, 12 sau 16 GB memorie RAM, iar spațiul de stocare este de 128 sau 256 GB.

Nici designul nu-i rău la acest model. Un spate roșu, ca orice alt accesoriu de gaming, trei camere foto și o linie neagră pe centrul carcasei. Camerele sunt după cum urmează: 64 megapixeli, 8 MP ultrawide şi 2 MP pentru macro. Sigur, s-ar putea ca performanța camerelor să nu fie cel mai important aspect.

În caz că te preocupă autonomia, vorbim de-o baterie de 4.500 mAh cu încărcare rapidă la 55 wați pe fir.

Cât costă Nubia Red Magic 5G

Deocamdată, telefonul Nubia a fost anunțat doar pentru China, cu prețuri pentru China. Când ajunge în Europa e posibil să fie un pic mai scump, dar cele de mai jos te ajută să-ți faci o idee.

Nubia Red Magic 5G 8 RAM și 128 GB: aprox. 500 euro

Nubia Red Magic 5G 12 RAM și 128 GB: aprox. 525 euro

Nubia Red Magic 5G 12 RAM și 256 GB: peste 550 euro

Nubia Red Magic 5G 16 RAM și 256 GB: aprox. 650 euro

Mai există și două ediții speciale: au spate transparent și sunt cu 12 sau 16 GB RAM. Costă aproape 700 de euro, respectiv aproape 750 euro.