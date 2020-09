China tocmai a pus pe orbita Pământului o navetă spațială misterioasă

China a lansat o misterioasă navetă spațială reutilizabilă în orbită, pe vârful unei rachete masive Long March 2F la Centrul de Lansare pentru Sateliți Jiuquan din țară.

Site-ul de știri de stat din China, Xinhua, a declarant că lansarea a fost un succes. „Naveta spațială de testare se va întoarce la locul de aterizare intern stabilit, după o perioadă în care va orbita, timp în care va fi efectuată validarea tehnică conform planificării”, se arată în raport.

Care este scopul misterioasei misiuni din China?

Încă nu este clar ce este proiectat să facă naveta spațială, probabil un proiect al principalului contractor spațial al țării China Aerospace Science and Technology Corp (CASC). Unii experți sugerează că ar putea fi un avion spațial, care amintește de proiectul secret X-37B al SUA, care și-a îndeplinit recent a șasea misiune pe orbită.

„China analizează câteva concepte diferite pentru avioane spațiale de câțiva ani”, a declarat pentru The Verge Andrew Jones, reporter independent, specializat în programul spațial din China. China nu prea oferă detalii cu privire la lansările sale, deci abia au existat informații divulgate care să conducă la această misiune. Jones a menționat că speculațiile cu privire la un anumit tip de zbor special au crescut după ce China a făcut modificări la turnul său de lansare pentru rachetele Long March 2F de la Centrul de Lansare prin Satelit Jiuquan din China. „Deci, ideea a fost: ei modifică partea superioară a turnului de lansare pentru a găzdui ceva cu un diametru mai larg”, spune Jones. În plus, un zvon de misiune, a apărut pe social media la începutul acestui an, spune el.

În 2017, China a anunțat planurile de a testa un avion spațial reutilizabil în 2020, după cum raportează SpaceNews. La zvonuri s-au adăugat lucrări de modificare aparentă la turnul de lansare, permițând să se lanseze sarcini utile mai largi folosind racheta Long March 2F. Rapoartele din 2017 susțineau, de asemenea, că o astfel de navă spațială reutilizabilă ar fi proiectată pentru a transporta atât echipajul, cât și încărcăturile utile, potrivit SpaceNews.