China sfidează criza: cum va arăta cel mai mare stadion din lume – FOTO

China e țara în care a fost descoperit pentru prima dată noul tip de virus. Între timp, se pare că a doua economie a lumii a reușit să treacă peste pandemie și chiar are planuri ambițioase.

China e țara în care, la sfârșitul anului trecut, era descoperit virusul care avea să sperie ulterior întreaga lume. Regiunea Wuhan a fost punctul zero de unde coronavirusul a fost răspândit apoi în mai toate colțurile lumii.

Chinezii au traversat luni grele, iar cel mai recent bilanț arăta că s-au înregistrat, până pe 19 aprilie, 82.747 de cazuri şi 4.632 de decese. Dar situația critică pare să fi fost depășită deja, din moment ce numărul de cazuri noi raportate e undeva la 12-14 persoane.

Astfel, cu relaxarea aproape totală a restricțiilor, China încearcă să repornească economia. Iar cel mai ambițios plan reprezintă, acum, ridicarea celui mai mare stadion din lume, unde joacă echipa locală Guangzhou Evergrande.

Clubul de fotbal Guangzhou Evergrande a anunțat că au început lucrările la noul stadion, care va avea nu mai puțin de 100.000 de locuri. Astfel, va fi cel mai mare stadion de fotbal din lume, depășind Camp Nou (Barcelona), care are 99.354 de locuri.

Proiectat sub forma unei flori de lotus, stadionul va costa 1,7 miliarde de dolari (12 miliarde de yuani) și ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului 2022.

