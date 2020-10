Cele mai înfricoșătoare efecte pe care le are virusul asupra omului

Există un număr tot mai mare de dovezi că acest virus care a stăpânit planeta afectează negativ memoria și concentrarea unor pacienți. Deficite cognitive cu care oamenii ar putea să se confrunte ani de zile după terminarea pandemiei.

Astfel, New York Times a intervievat numeroase persoane care au fost spitalizate cu COVID-19, s-au recuperat și apoi și-au găsit viața teribil tulburată de probleme neurologice.

Spre exemplu, un bărbat, un specialist vascular pe nume Michael Reagan, a declarat pentru NYT că, după ce a ieșit din spital, și-a dat seama că a uitat complet o vacanță pe care o făcuse în Franța cu doar câteva săptămâni mai devreme. „Mă uit la toate fotografiile mele din Paris, încercând să-mi amintesc”, a spus el publicației. „Am fost și am văzut un concert Madonna, am fost la Turnul Eiffel, am fost la Catacombe. Și nu-mi amintesc absolut nimic”, adaugă el.

Reagan spune că problemele sale de memorie și ceața cerebrală sunt atât de severe încât a avut probleme la întâlniri și a trebuit să-și ia concediu de la serviciu. „Nu-mi găsesc cuvintele”, a spus el în declarație. „Mă simt ca un idiot”.

Am auzit deja că virusul are niște simptome specifice care persistă luni de zile după vindecare. Acum, sunt în creștere dovezile că, pentru unii pacienți, există în mod specific simptome neurologice care depășesc cu mult faza acută a bolii.

Investigațiile asupra fenomenului sunt încă timpurii, dar ceea ce găsesc cercetătorii despre virus este îngrijorător, chiar înfricoșător

De asemenea, un studiu din Franța la care a făcut referire NYT, de exemplu, a examinat 120 de pacienți care au fost spitalizați pentru COVID și a constatat că o lună mai târziu, mai mult de o treime au spus că suferă de pierderi de memorie și mai mult de un sfert au raportat probleme de concentrare.

Și o altă lucrare, care va fi publicată în curând, la care face referire NYT, a constatat că mai mult de jumătate dintre membrii unui grup care s-a format pentru a discuta despre viața după COVID au spus că au probleme cu concentrarea, împreună cu o serie de alte plângeri neurologice și psihologice.

Este prea devreme pentru a spune cu siguranță ce anume cauzează probleme de memorie și concentrare pentru oameni ca Reagan. Dar experții au declarat pentru NYT că probabil are legătură cu inflamația vaselor de sânge sau, eventual, cu un accident vascular cerebral minuscul. Totuși, RMN-urile nu au găsit semne de deteriorare, adâncind misterul.

Pentru persoanele care suferă de aceste simptome, totuși, fenomenul este mult prea înfricoșător. „Simt că am demență”, a declarat pentru NYT o asistentă medicală pe nume Lisa Mizelle, care suferă de simptome similare.