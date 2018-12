The Game Awards este evenimentul în care sunt recunoscute cele mai bune jocuri ale anului respectiv. Un fel de Oscaruri pentru industria de jocuri video. Pe lângă premii se fac și anunțuri legate de următoarele titluri.

Ubisoft, Epic Games, Obsidian, și alți producători de jocuri au anunțat prin lansarea mai multor clipuri video la ce titluri lucrează.

Un nou magazin de jocuri

Epic Games și-a lansat oficial magazinul de jocuri despre care ți-am spus deja și are câteva jocuri deja în ofertă. Journey, care era exclusiv PlayStation, vine pe PC pe magazin, dar și alte jocuri precum Ashen sau Darksiders 3.

Far Cry 6 se lansează pe 15 februarie 2019

Ubisoft a lansat un trailer în care prezintă acțiunea din următorul joc Far Cry: New Dawn. Acțiunea are loc după evenimentele din Far Cry 5, iar Joseph Seed detonează o bombă nucleară. Tonul acestui joc este diferit de precedentul și se pare că se mizează pe distracție, explozie și arme nebune.

The Outer Worlds ese jocul Fallout pe care-l merităm

Studioul Obsidian Entertainment este unul cunoscut în lumea jocurilor video datorită RPG-urilor excelente pe care le-a scos de-a lungul anilor precum Star Wars: Knights of the Old Republic II, Fallout: New Vegas, și Pillars of Eternity. Acum, dezvoltatorul vine cu un nou titlu ce seamănă foarte mult cu Fallout. Să sperăm că nu este doar o copie, ci aduce un suflu nou genului.

Dark Souls, în desene animate

Ashen este disponibil de azi pe Xbox One și PC. Jocul se află în dezvoltare timp de patru ani, iar acum este gata pentru public. Jocul pare ca un fel de Dark Souls mai stilizat. Ar putea fi interesant.

Mortal Kombat 11 aduce cafteala din nou în prim-plan

Mortal Kombat reprezintă o serie de jocuri iubită de mulți oameni, mai ales de cei care iubesc un joc de luptă bine făcut și meciurile la dublu. Mortal Kombat 11 pare a fi o revenire în forță a seriei și nu ar trebui să așteptăm mult să aflăm pentru că jocul se lansează pe 23 aprilie 2019.

Bioware prezintă două jocuri

Bioware își promovează Anthem cu un nou trailer care mai dezvălui puțin despre povestea pe care o vom afla dupa 22 februarie, atunci când se lansează jocul. Studioul a ținut să știi că lucrează și la un nou titlu din seria Dragon Age, însă a prezentat un teaser care nu-ți spune nici măcar care este titlul jocului.

Supergiant prezintă următorul joc care ar putea fi la fel de bun ca Bastion și Transistor

Cele două jocuri menționate mai sus sunt titluri indie de acțiune care au adunat mulți fani, iar publicul așteptă un nou hit de la studio. Noul joc se numește Hades, îl poți cumpăra deja de la magazinul Epic pentru 19,99 de dolari, și pare a fi un fel de hack & slash cu stil și cu o poveste interesantă.