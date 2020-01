Cum arată Soarele de aproape: cele mai detaliate imagini surprinse vreodată

Cercetătorii au reușit să observe soarele mai de aproape ca niciodată, iar rezultatul a fost o serie de imagini impresionante.

Cercetătorii din cadrul The National Science Foundation (NSF) s-au folosit de telescopul cunoscut sub numele Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) au oferit cele mai detaliate imagini (foto și video) surprinse vreodată cu acest corp ceresc.

După cum se poate observa, suprafața Soarelui este acoperită de structuri asemănătoare cu forma unor celule. De fapt, acestea sunt erupții ale plasmei care „fierbe” și care acoperă suprafața Soarelui.

Partea impresionantă e că fiecare „celulă” din imaginile surprinse cu Soarele este, de fapt, de aproximativ mărimea statului american, Texas. Are o suprafață de peste 695.000 kilometri pătrați.

Forma acestora este dată de procese convective din interiorul stelei, dar și din câmp magnetic solar, care este foarte intens.

DKIST este cel mai mare observator de pe Pământ devotat cercetării solare. Fotografiile și videoclipurile obținute au o rezoluție de cinci ori mai mare decât cele oferite de telescoapele solare anterioare.

Poți vedea aici și un video al mișcării plasmei:

The NSF’s Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. ?

More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC

— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020