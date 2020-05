Cel mai tânăr român angajat la Adobe: cum a atins performanța un licean de 17 ani

Adobe are în România cel mai mare sediu din această regiune a Europei, iar Tudor Coman este cel mai tânăr angajat al diviziei autohtone, la doar 17 ani.

La prima vedere, Tudor Coman este un elev obișnuit în clasa XI-a. Este pasionat de tehnologie de când era mic, doar foarte mulți copii care au petrecut cea mai mare parte a vieții cu calculatorul în brațe au o afinitate pentru acest domeniu. Diferența dintre ei și Tudor este că cel din urmă lucrează încă de la 15 ani în cadrul Adobe România.

Ca referință, Adobe este unul dintre cei mai profitabili producători de software la nivel global. Are deja în portofoliu aplicații precum Photoshop, Acrobat, Illustrator, Lightroom, InDesign sau Premiere, dar își extinde volumul de soluții software.

Tudor Coman, de exemplu, lucrează în echipa de cercetare și dezvoltare pentru Adobe Primetime, o aplicație menită să faciliteze prevenirea fraudei în prin clipuri online. El atestă faptul că a ajuns să lucreze în compania americană ”dintr-o întâmplare”, dar atmosfera l-a convins să rămână.

Centrul Adobe din România a avut încă de la început programe de internship pentru absolvenți de facultate și studenți. Chiar și în acele condiții însă, Tudor Coman este o ”anomalie” a sistemului, deoarece el are statut de angajat în cadrul gigantului și încă nu a absolvit liceul.

Tudor a primit primul calculator de la părinţi la vârsta de trei ani şi spune că toate amintirile pe care le are sunt legate de domeniul IT, care s-a transformat pe parcursul anilor într-o mare pasiune. Învaţă la Liceul Laude-Reut, specializarea matematică-informatică, şi reuşeşte cu succes să îmbine la numai 17 ani responsabilităţile academice cu cele de la locul de muncă. Mai mult, are trei patente în curs de aprobare în SUA, dar se bucură şi de timpul liber pe care şi-l petrece, ca orice adolescent, pe Netflix sau citind. Printre serialele preferate se numără Fauda, Homeland, Breaking Bad, Casa de Papel sau The Good Wife.