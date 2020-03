Cel mai puternic supercomputer din lume, pus la treabă în lupta cu pandemia

Experții se vor folosi de cel mai puternic supercomputer din lume pentru a încerca să contribuie la rezolvarea problemei cu care ne confruntăm în prezent, la nivel global.

Departamentul de Energie (DoE) al Statelor Unite a anunțat că supercomputerul Summit va fi folosit în încercarea găsirii unui remediu pentru COVID-19, boala cauzată de noul coronavirus, SARS-CoV-2.

Potrivit instituției de stat, procesul prin care se încearcă o mai bună înțelegere a unor noi compuși biologici, cum sunt virusurile, este unul destul de lung. În acest sens, oamenii de știință cresc microorganisme în laborator și urmăresc cum reacționează acestea în realitate la introducerea în ecuație a noului compus. Aici pot interveni computerele, care pot face simulări digitale care să restrângă gama de variabile potențiale.

Oamenii de știință au reușit să folosească cel mai puternic supercomputer pentru a avansa puțin în lupta cu combaterea coronavirusului. Până acum, au analizat 8.000 de compuși, în doar câteva zile, și au identificat 77 de molecule care prezintă dovezi că ar putea inhiba virusul SARS-CoV-2.

Cât de performant e cel mai puternic supercomputer din lume

Summit este un computer de 10MW și are peste 4.600 de noduri de procesare. De asemenea, fiecare nod conține, la rândul său, câte două Power9 CPU și câte șase Nvidia Volta V100 GPU. Acesta este cel mai rapid supercomputer din lume, cu o performanță de 148,6 petaFLOPS. Un FLOP (floating point operations per second) reprezintă o unitate de măsură a puterii de calcul a unui calculator.

„Summit a fost necesar pentru a obține rapid rezultatele simulării de care aveam nevoie. Ne-a luat o zi sau două, în timp ce ar fi fost nevoie de luni de zile pe un computer normal”, spune Jeremy Smith, principalul autor al studiului. Acesta ține să menționeze că el și echipa sa n-au vindecat COVID-19, ci studiile lor vor contribui pe viitor la obținerea unui remediu pentru noul coronavirus.