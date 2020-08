Cel mai popular joc de care nu ai aflat încă: milioane de jucători, în câteva zile de la lansare

Fall Guys: Ultimate Knockout este un joc foarte colorat, dar și foarte atrăgător pentru amatorii genului battle royale. Combină o serie de elemente interesante și a strâns milioane de gameri în câteva zile de la lansare.

În urmă cu câteva ore, creatorii Fall Guys au atras atenția asupra faptului că noul joc de care nu ai auzit încă este cel mai popular titlu pe Steam în varianta Ultimate Knockout. Versiunea un pic mai scumpă, Collector`s Edition ocupă poziția a doua în același clasament. Ca referință, primul costă 20 de euro, în timp ce al doilea sare până la 30 de euro.

Okay, this is actually R I D I C U L O U S

A week after launch and Fall Guys is STILL the number 1 and number 2 top-selling game on steam…

GLOBALLY

That’s with the normal edition… and the collector’s edition… counted separately!

🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1EekTYoSj9

