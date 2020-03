Cel mai bun telefon dual SIM: de la cel mai scump Samsung la cel mai ieftin Nokia

Dacă vrei un telefon dual SIM bun, e în regulă, am făcut aici o listă frumoasă. Am ales modele ieftine, dar și modele foarte scumpe. Samsung, Xiaomi, OnePlus, Nokia și chiar Huawei oferă astfel de telefoane. Da, are și Apple telefoane dual SIM, dar acolo e ceva mai mult de știut despre ele. Am explicat.

Telefoanele dual SIM nu mai sunt o noutate de aproape 10 ani. Totuși, abia în ultimii cinci ani au devenit cu adevărat bune. Cele cu Android oferă un sistem eficient de gesturi a cartelelor din telefon. Cele mai multe oferă chiar și conectivitate 4G (până mai recent era limitat un slot la 3G). În fine, poți alege de pe ce suni, de unde trimiți mesaje, dar și de unde folosești internetul.

De ce iPhone Xs sau iPhone 11 sunt dual SIM, dar nu te ajută prea mult

Înainte să vezi ce ofertă ai la telefoane bune dual SIM, să îți explic despre iPhone. De la iPhone Xs, Apple oferă acest suport. Doar că n-o face ca toți ceilalți producători, cu slot dedicat. Folosește, în schimb, un eSIM. Asta înseamnă că telefonul trebuie înregistrat în rețea.

Tehnologia eSIM a fost folosită și în Apple Watch cu suport 3G, ba chiar și Samsung o are într-un ceas inteligent. Chiar dacă Vodafone și Deutsche Telekom (compania care controlează Telekom în România) au fost prezentați pe scena evenimentului dedicat iPhone Xs drept parteneri, niciunul nu poate oferi suport dual SIM la noi. Orange are însă așa ceva.

Așa că, dacă ai abonament Orange, poți folosi eSIM și pe slotul fizic să ai o a doua cartelă. Dacă n-ai sau nu vrei de la Orange, alege ceva din lista de mai jos.

Cel mai bun telefon dual SIM sub 2.500 de lei

Nokia 3.2 e cam cea mai bună soluție ieftină. Are 16 GB spațiu de stocare, 2 GB memorie RAM, un ecran de 6,26 inci și o baterie de 4.000 mAh. Are un Android 9 curat, fără modificări majore aduse de producător, iar telefonul, pe scurt, își face treaba în majoritatea cazurilor. Costă acum aproape 550 de lei.

Huawei Nova 5T ar putea fi lejer cel mai bun telefon dual SIM din această listă. Prețul e bun, dar mai ales are și un hardware mai mult decât onorabil. Are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, un ecran de 6,26 inci, o baterie de 3.650 mAh și trei camere foto foarte bune. Totodată, are toate aplicațiile Google, spre deosebire de telefoane Huawei mai noi. Îl găsești acum la un preț de 1.500 lei.

O alternativă la cel de mai sus este Samsung Galaxy A51. Are 4 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,5 inci. Bateria este de 4.000 mAh și are tot trei camere foto de folosit. Camera de selfie de 32 MP, dacă îți pasă de asta. Iar prețul este de 1.600 lei acum.

La peste 2.000 de lei, Samsung Galaxy S10e este, pur și simplu, cea mai bună alegere. Are preț bun, un ecran de 5,8 inci, 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Va primi și Android 11, iar cele două camere de pe spate sunt foarte bune. Îl poți cumpăra în România cu 2.300 lei.

În fine, la nivelul acesta de preț poți să iei în calcul și Xiaomi Mi Note 10 ca telefon dual SIM bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și ecran de 6,47 inci. Iar bateria este de 5.260 mAh. Telefonul se mai remarcă însă prin ceva. Folosește senzorul de 108 megapixeli de la Samsung. Așa că vei avea și poze bune. Prețul este acum la 2.300 lei în România.

Telefoane mai scumpe de 2.500 lei, dar care își fac treaba admirabil

Previzibil sau nu, dar nu putea lipsi de pe listă OnePlus 7T. A fost anunțat în toamna lui 2019 cu un hardware excelent. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, un ecran de 6,55 inci cu rată de refresh 90 Hz, iar bateria este de 3.800 mAh. Acum are un preț ceva mai mic, la 2.700 lei.

Poate cel mai bun telefon din 2019 este Samsung Galaxy S10 Plus. Spre deosebire de S10e, are un ecran mai bun și mai mare (6,4 inci), implicit și-o baterie mai mare (4.100 mAh). Sistemul de camere e compus din trei senzori, iar telefonul are și jack pentru căști. Acum e la prețul de 3.300 de lei.

Cel mai bun telefon pe care să-l ai în următorii doi ani e Samsung S20 Ultra. Sigur, nu-i ieftin, dar e bun și ca telefon 5G, e bun și ca smartphone dual SIM. Are un ecran de 6,9 inci cu rată de refresh 120 Hz, are o baterie de 5.000 mAh, 128 GB spațiu de stocare și 12 GB memorie RAM. Sistemul de camere include și senzorul de 108 MP. Îl poți cumpăra acum la prețul de 6.500 lei.