Cel mai bun telefon din 2019: cum a ajuns OnePlus să câștige titlul

Anul acesta s-ar putea să fie cel mai ciudat pentru piața de telefoane. MWC n-a mai fost, Huawei e într-o poziție dificilă, iar producția e posibil să fie puternic afectată de epidemia de coronavirus. Poate de aceea e și surprinzător titlul de telefonul anului luat de OnePlus 7T Pro.

GSMA, asociația care organizează anual Mobile World Congress, a ales OnePlus 7T Pro ca fiind telefonul anului 2019. Cei din juriu au luat în calcul și alte caracteristici, dincolo de dotările tehnice. Totodată, e surprinzător și pentru că seria OnePlus 7T a fost lansată în toamna anului trecut. În juriu au fost 16 oameni.

„Din perspectiva tehnologică e impresionant – are procesor foarte rapid, timpi excelenți de încărcare și software foarte bun. Per total, un produs deplin la un preț accesibil, iar companiei ar trebui să-i fie recunoscut meritul și pentru strategia de marketing.”

Concluzia GSMA pentru OnePlus 7T Pro

Ce specificații are OnePlus 7T Pro

În 2019, ce a reușit compania atât cu OnePlus 7T, cât și cu 7T Pro e să lanseze un telefon cu Android 10 înaintea Google. Și sunt două versiuni, dar diferențele sunt mai mici decât ai crede: camera de selfie și ecranul curbat. OnePlus 7T are o cameră de selfie integrată în ecran, sub forma unei picături, în timp ce versiunea Pro are una retractabilă. Apoi, ecranul e curbat la modelul Pro și plat la cel standard.

OnePlus 7T Pro are un ecran de 6,67 inci AMOLED 90Hz, 8 GB memorie RAM și 256 GB spatiu de stocare și baterie de 4.085 mAh. Camerele principale sunt distribuite astfel: 48 MP pentru wide, 8 MP pentru zoom (zoom optic 3x) și 16 MP pentru ultrawide. Cea de selfie e de 16 MP, de tip periscop.

Ca preț, în România, telefonul nu e cu mult mai ieftin decât când a fost lansat. Din fericire, îl poți lua resigilat. E cu aproape 1.000 de lei mai ieftin.