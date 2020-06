Cea mai stupidă „provocare” de pe Facebook și Instagram îți arată că unii n-au înțeles nimic din mortea lui George Floyd

George Floyd a fost ucis de un polițist din Minneapolis, după ce acesta a stat aproape nouă minute cu genunchiul pe gâtul bărbatului de culoare. Imagini care par să ia în râs moartea acestuia au apărut cum pe internet, în ceea ce ar părea să fie una dintre cele mai revoltătoare provocări de pe internet.

Câteva fotografii care par să ia în râs moartea bărbatului de culoare ucis de polițistul din Minneapolis au apărut în ultima vreme pe rețelele sociale. Mai multe persoane par să fi încercat să își bată joc, prin recrerea felului în care George Floyd a murit, din cazua polițistului din Minneapolis. În fotografii, mai multe persoane stau cu genunchiul pe gâtul unei alte persoane, zâmbind la cameră.

Doi lucrători în construcții din Minnesota au fost concediați după ce au postat o imagine în care unul dintre ei stă îngenuncheat pe gâtul celuilalt. De asemenea, trei adolescenți din Marea Britanie au fost arestați după suspiciunea că ar fi comis o infracțiune de ură după ce au făcut același lucru, atașând la postarea lor de pe Snapchat descrierea „brutalitatea poliției”.

LATEST NEWS: White teens start disgusting ‘George Floyd Challenge’ on social media by posing for photos while kneeling on their friends’ necks. The participants, who are mostly male, are seen smiling in the photos showing them kneeling down on their friend’s necks. pic.twitter.com/pTJlBftkQW

— Dave Vescio (@DaveVescio) June 3, 2020