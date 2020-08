Cea mai ciudată invenție e fix ca anul 2020: pistolul cu măști de protecție

Probabil te-ai săturat să le atragi atenția oamenilor care nu respectă legile în vigoare și intră în magazin sau în metrou fără mască.

Uneori, acțiunile stupide necesită soluții stupide, motiv pentru care creatorul Allen Pan a făcut o armă pentru a trage măști pe fețele oamenilor.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K

— Allen Pan (@AnyTechnology) August 15, 2020