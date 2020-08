Ce sunt tornadele de foc și cum ne vom confrunta cu ele în viitor

O tornadă de foc ar putea suna ca un fenomen meteo terifiant, dar adevărul este, de fapt, și mai grav. Tornadele de foc apar atunci când un incendiu arde atât de intens, încât își creează propriul sistem meteorologic în jurul său.

Așadar, căldura din interiorul unui foc mare face ca aerul să se ridice, formând vânturi care se pot uni într-un vortex numit vârtej de foc. O tornadă de foc este în esență un vârtej mult mai mare. Acele vârtejuri în creștere devin foarte puternice, la fel ca celee care se formează în timpul furtunilor.

În furtunile normale, umiditatea formează nori cumulonimbus, iar atunci când se întâmplă într-un incendiu, ei sunt numiți nori pyrocumulonimbus.

BREAKING: The #LakeFIRE in Northern California has triggered the first “tornado fire” warning in history pic.twitter.com/pNoT7Qaziy

Numai că acestea nu provoacă o tornadă în sine. Atunci când vânturile înconjurătoare își schimbă rapid direcția, aceste furtuni pot începe să fie redirecționate într-o spirală, care devine un vortex și care se poate forma într-o tornadă completă.

Însă tornadele de incendiu nu sunt noi. În urmă cu doar doi ani, o tornadă de foc cu vânturi care depășeau 230 de kilometri pe oră a străbătut Redding, California. La fel, incendiile de vegetație Canberra din Australia, din 2003 au produs un vârtej masiv de foc cu vânturi de peste 160 de kilometri la oră, iar focurile puternice din 2017, din Christchurch, Noua Zeelandă, au produs un vârtej de aproximativ 330 de metri înălțime.

For those wondering about the #FireTornado that occurred in #California earlier on, here’s a brief explainer about what the heck happened.

At least five tornado-strength/scale vortices are likely to have occurred in the #LoyaltonFire. pic.twitter.com/f7kkIVmogS

