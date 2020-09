Ce s-a întâmplat, de fapt, cu precomenzile de PlayStation 5. Sony vine cu explicații

Sony a pornit cu stângul în campania de promovare a noii console PlayStation 5. Compania s-a văzut nevoită să vină cu un mesaj pe Twitter, unde și-a cerut scuze.

Sony n-a început prea bine campania de promovare a noii console PS5. „SĂ fim sinceri: precomenzile de PS5 ar fi putut decurge mai bine” – e mesajul care deschide postarea de pe Twitter, în care compania recunoaște că a greșit.

Imediat după ce a anunțat lansarea noii console, japonezii s-au trezut cu un număr mare de precomenzi, dar și cu un haos creat de faptul că retailerii nu aveau totul pus la punct. Astfel, mulți dintre cei care au vrut să plaseze o precomandă au dat de link-uri care nu duceau nicăieri sau nu și-au putut finaliza comanda că site-urile au picat. Mai mult, tot procesul a durat câteva minute, după care unii clienți au primit mesajul „out of stock”.

Acum, Sony încearcă să dreagă busuiocul. Compania susține că va porni o nouă rundă de precomenzi.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020