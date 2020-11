Dacă te-ai uita cu atenție la 2020 poți zice că e o revenire la tehnologie despre care ai fi crezut, eventual la final de 2019, că intră deja la categoria vintage. Acum e însă necesară, eficientă și căutată. Era PC plus a mai căpătat o nuanță: era PC plus orice altceva te face mai eficient.

Dacă m-ai fi întrebat în urmă cu un an care sunt dispozitivele necesare pentru muncă și entertainment, zi de zi, aș fi spus un telefon, o tabletă și un laptop cu sau fără cameră web – fix în această ordine. Laptopul e crucial pentru mine datorită tastaturii lui. L-aș putea înlocui cu o tabletă cu tastatură? Posibil ca în urmă cu un an să fie spus da. Acum am reevaluat un pic lucrurile.

2020 ne-a arătat că nu există, definitiv, era “postPC”.

Tocmai PC-ul ne ajută să fim productivi și chiar să avem această derulare digitală a diverselor procese din viața noastră. De la muncă și plata facturilor și-a taxelor până la ținut legătura cu oamenii. Într-o frază poate un pic prea patetică putem spune că e revenirea la modă veche.

În 2020 eu m-am găsit, în repetate rânduri, într-o situație care nu e străină și altora: am căutat o tastatură mai bună, un mouse mai bun, chiar și o cameră web, un microfon și, în special, un laptop sau chiar un PC mult mai performante decât ce-am folosit. Din nou și din nou am ajuns la o concluzie mai veche: poți să excelezi în ceva și să te descurci în orice situație, dar îți faci un deserviciu dacă echipamentul nu ține pasul cu tine.

Așa am ajuns în punctul în care să evaluez oferta de pe piața furnizorilor de astfel de echipamente. Nu de puține ori m-am uitat pe ce oferă Dell Technologies și am fost încântat. Așa că am zis că poate sunt de ajutor și altora. Așa am ajuns la acest articol pentru care am identificat că, indiferent de profilul utilizatorului, de la nevoi de business și nevoi pentru crearea de conținut până la productivitate mărită, în portofoliul Dell Technologies există un dispozitiv care să răspundă cerințelor consumatorului sau companiei care le oferă angajaților.

Dar stai, Dell încă mai produce computere? Da, ba chiar și unele mobile excelente

Dell Latitude 2-in-1, așa cum îi zice și numele, e un dispozitiv sub forma unui laptop, dar care poate îndeplini atât rolul de tabletă, cât și de viewer. Depinde cum ai nevoie, pe moment, ceea ce-l face extrem de util, pentru că se adaptează sarcinii. Iar când vine vorba de hardware, ai la dispoziție modele cu ecrane de 13 sau 14 inci. Pentru companii, Dell oferă și suport suplimentar pentru integrarea echipamentului în structura acesteia. Și pentru enterprise, și pentru uz casnic poți alege un model cu scanner de amprentă ca să ai siguranța datelor tale.

La nivel de software mai sunt și trei funcții de care să ții cont. Prima este Intelligent Audio care reglează automat sistemul prin ajustarea zgomotului de fundal, gestionarea volumului de vorbire și rafinarea experienței generale de sunet. Când ești într-o conferință video sigur ai nevoie de așa ceva.

Apoi, pe partea de autonomie, ai ExpressCharge. E o funcție susținută cu algoritmi de inteligență artificială care îmbunătățește performanța bateriei prin adaptarea la consumul tipic de energie și la modelele de încărcare. De exemplu, prin ExpressCharge Boost ai 80% bateria încărcată într-o oră.

În fine, mai este și ExpressResponse. Și recunosc că pe aceasta aș pune-o prima între opțiunile necesare. Tot prin algoritmi de inteligență artificială lansezi mai repede aplicațiile pe care le folosești mai des. Performanța, se poate spune, e adaptată utilizatorului.

Recunosc însă că produsele care mă încântă cel mai mult sunt cele din seria XPS. Aici e vorba atât de performanță la cel mai înalt nivel, cât și de o rafinare a produsului pentru niște sarcini aparte. Dell le orientează către creatorii de conținut, ceea ce înseamnă că sunt excelente și pentru orice altceva.

Ambele modele folosesc procesoare Intel de ultimă generație, plăci video Nvidia, fie RTX, fie GTX, în funcție de ce-ai nevoie, și sunt spectaculoase când vine vorba de ecran. XPS 15 9500 are un ecran de 15 inci cu un raport de aspect 16:19 cu margini aproape inexistente. De cealaltă parte, XPS 17 9700 are ecrane de 17 inci pe care le poți avea atât cu rezoluție Full HD, cât și 4K, ceea ce-i valabil și pentru precedentul.

Așa cum e cazul cu fiecare laptop destinat creării de conținut sau gamingului, recomandarea mea e să alegi o versiune cât mai apropiată de cea mai performantă. Nu neapărat ecran 4K, dar cu siguranță spațiu de stocare din plin, procesor cât mai rapid, memorie RAM la maximum și cea mai bună placă video. Nu vei regreta.

Sigur, eu am făcut aceste recomandări, dar am avut în minte cerințele mele.

Pentru educație, pentru copii, pentru cineva care lucrează foarte mult în platforme online și nu performanța e totul, există și Dell Vostro 5501 sau 5401. Ideea e că sunt orientate către o protecție sporită a datelor, nu fac rabat la procesoare, dar plăcile video dedicate nu sunt cele cu care să joci cele mai tari jocuri video. Miza e pe echilibru între preț și performanță, dar și securitate și portabilitate.

Pentru Vostro merită amintită Dell Mobile Connect, care îți ușurează conectarea telefonului cu iOS sau Android la laptop. Prin aceasta poți face apeluri telefonice, poți trimite mesaje și, mai ales, să primești notificările direct pe laptop. Desigur, transferul de fișiere e rapid și fără te complici cu servicii de stocare în cloud, dacă nu folosești.

Am ajuns și la, probabil, cea mai spectaculoasă serie, dar nu pe aceleași principii ca seria XPS. E vorba de Dell Precision caracterizare ca fiind stații mobile de lucru. Sunt trei versiuni: Precision 3000, 5000 și 7000. Fiecare dintre aceste modele are acces la Dell Optimizer, care, datorită algoritmilor de inteligență artificială, face ca folosirea de zi cu zi să fie cât mai fluidă și eficientă. Ecranele, în funcție de versiune, merg până la 17 inci și, mai ales, ai acces chiar și la Nvidia Quadro RTX 3000.

Ce e fascinant la seria XPS e că ecranul aproape că n-are margini. Ce-i fascinant la cele Precision e performanța.

O bună parte din acest an m-am descurcat cu un laptop de 14 inci, din 2017. Și-a fost oribil. Odată cu trecerea pe unul mai performant am descoperit cât de repede pot fi rezolvate sarcinile. Ceea ce-ți doresc și ție.

Rezumatul acestei liste ar fi că, da, Dell Technologies oferă o gamă variată de PC-uri. Fie că vorbim de cele cu design clasic, fie că sunt portabile, sub forma laptopurilor, ai de unde alege unul potrivit ție ca să rămâi productiv, indiferent unde lucrezi și care sunt sarcinile tale.

O ultimă idee: dat fiind că am început cu revenirea la “old fashion”, e important să te uiți și la ce are în portofoliu o companie de la care vrei un produs ca să-ți dai seama de expertiză sa.

Am zis aici că Dell asigură un anumit grad de securitate pe laptopuri. Dar ce garantează asta? Ei bine, Secureworks, care-i în ograda sa și e orientată spre dezvoltarea soluțiilor de securitate bazate pe date, pentru ca organizația să detecteze și prevină breșele de securitate și atacurile cibernetice.

Apoi e RSA, care oferă soluții de securitate bazate pe mediul de business, care leagă în mod unic contextul de afaceri de incidentele de securitate, pentru a ajuta organizațiile să gestioneze riscul digital și să protejeze ceea ce contează cel mai mult.

Pe partea de soluții digitale, există Dell EMC care permite organizațiilor să-și modernizeze, să automatizeze și să transforme centrul de date prin infrastructuri convergente, servere, stocare și tehnologii de protecție a datelor. Companiile obțin o bază de încredere pentru a-și transforma IT-ul și a dezvolta noi și mai bune modalități de a lucra prin cloud hibrid, crearea de aplicații native în cloud și soluții de date mari.

Iar Vmware asigură operațiuni cloud consistente și o experiență modernă pentru utilizatorul nivel central, cloud și edge. Dell EMC co-proiectează sisteme cu VMware pentru a permite trecerea de la o bază sigură la transformarea aplicațiilor, serviciilor și experiențelor.

Ce am înșirat eu ca echipamente sunt cele din portofoliul Dell. Dar în spatele lor sunt ramuri de dezvoltare a tehnologiei a căror utilitate a fost mai evidentă ca niciodată în 2020.