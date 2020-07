Ce înseamnă 5G când vorbim de bani: scenariul în care pot fi pierdute miliarde de euro din cauza întârzierilor

În cei mai simpli termeni, 5G înseamnă internet mai rapid. Dar fix acest pas vine cu un câștig direct: miliarde de euro generate în economie – în fiecare economie care își consolidează diverse industrii prin acest standard. Am adunat aici câteva cifre relevante.

În România, deocamdată, avem promisiunea că licitația pentru 5G va fi finalizată până la finalul lui 2020. Asta înseamnă că în 2021 ar trebui să vedem o adopție accelerată atât a telefoanelor cu 5G, cât și a soluțiilor pe care acest standard le suportă pentru diverse operațiuni.

Înainte de această licitație, ANCOM a oferit câteva detalii despre 5G și de ce România nu poate să rămână în urmă la acest capitol. Autoritatea susține că acest standard poate genera venituri de 4,7 miliarde de dolari și crearea a peste 252.000 locuri de muncă. Totodată, până în 2026, digitalizarea industrială va duce la creșterea cifrei de afaceri din industrii inteligente la circa 8,2 miliarde de euro. Pentru 2020, aceeași cifră e estimată la 3,37 miliarde euro.

Recent, ți-am vorbit despre „deceniul 5G”. Am adunat acolo câteva industrii care vor beneficia direct de această tehnologie, de la transporturi până la medicină. Și acestea sunt la nivel macro. Pe scurt, industriile vor avea beneficii strategice pe 5G care constau în calitatea mai bună a informaţiilor privind lanţurile de producţie, operaţiunile interne, caracteristicile pieţelor, segmentare, obiceiuri de consum etc.. Toate acestea vor putea fi mijlocite de utilizarea facilităţilor 5G.

Totodată, utilizarea 5G în sectoarele adiacente sau terţe se va vedea în îmbunătăţirea furnizării unor servicii publice sau securităţii, pe baza datelor de management al traficului colectate. Și, în primă fază, statul va câștiga direct 580 de milioane de euro din licitația 5G.

Ce înseamnă o incertitudine în alegerea furnizorilor de echipamente 5G

În mai, am detaliat ce presupune dezvoltarea unei fundații pentru 5G, în special pentru securitate și stabilirea unor furnizori care să asigure atât un echipament sigur, cât și costuri bune pentru diverse țările care vor implementa 5G. În acel articol am menționat cum Chris Mitchell, profesor la Royal Holloway din cadrul Universității din Londra, a spus că, în cazul 5G, ca în cazul oricărei generații de până acum, „cascada” încrederii arată, împărțită în patru categorii, cam așa: utilizatorii (noi, clienți obișnuiți, dar și companiile), operatorii (tradiționali și nu numai), furnizorii de echipamente (unde ar putea fi incluși și furnizorii de software), iar în final sunt autoritățile statului și organizații de standardizare a tehnologiei.

În cazul furnizorilor de echipamente, un raport Oxford Economics arăta că sunt așa: liderii Huawei (35% în Europa), Nokia (24%), Ericsson (31%), pretendenții Samsung și ZTE (6% în Europa), și toți ceilalți. Până în 2023, raportul indică investiții de peste 31 miliarde de euro în dezvoltarea rețelei. Tocmai pentru că vorbim de un deceniu de-a lungul căruia 5G va fi crucial, dar și pentru beneficiile economice, e necesară o stabilire a strategiei pentru 5G – la nivel de țară – care să țină cont atât de impactul economic, dar și de ce înseamnă furnizarea unor echipamente de încredere.

În raportul mai sus menționat se arată că o piață în care concurența e mare între furnizori ajută în două direcții: echipamente mai bune și prețuri mai mici pentru utilizatorul final. „[…] blocarea unui jucător important în cursa pentru 5G va reduce presiunea competitivă pe ceilalți furnizori. Asta duce la creșterea costurilor de dezvoltare, întârzieri în consolidarea rețelei și, pe cale de consecință, va duce la o adopție mai lentă a tehnologiei și a inovației […]”.

În cazul excluderii Huawei de la rețeaua 5G, Oxford Economics indică – printr-o raportare la țări puternice, ca Australia, Canada, Franța sau Marea Britanie – că piața ar fi împărțită între doi jucători și alți câțiva mai mici, reducând astfel competiția și ducând, pe cale de consecință, la o înfrânare a dezvoltării.

Analiza de observare a excluderii a fost realizată pe trei piloni: scenariul în care 5G ar aduce doar o creștere mică la PIB (0,15% pe an), o creștere medie (0,15% în primul an, 0,3% în cinci ani) și creștere mare (0,3% pe an). Și pentru că tot am dat exemplu strategia Germaniei, am găsit și ce impact poate avea excluderea Huawei pentru această țară.

Analiza indică, în primul scenariu, că până la 3,8 milioane de utilizatori vor accesa infrastructura 5G cu întârziere până în 2023. În scenariul de mijloc ar fi vorba de 7,1 milioane de utilizatori, iar în ultimul scenariu vorbim de 10 milioane de clienți. Întârzierile acestea ar fi cauzate de investițiile suplimentare care ar fi cauzate de lipsa competiției. Astfel, în 10 ani, pe primul scenariu, costurile ar crește cu circa 177 milioane de euro. În al doilea scenariu creșterea costurilor ar fi de circa 354 milioane de euro, iar în ultimul scenariu ar fi o creștere a costurilor cu până la 530 de milioane de euro.

Mai interesant e când vezi cât s-ar pierde din PIB în fiecare dintre scenarii: 2,1 miliarde de euro, 6,1 miliarde de euro, respectiv 12,2 miliarde de euro. Acestea sunt estimate până în 2035. De unde ar veni pierderea? Din ce ziceam la început, cu acele industrii care și-ar putea consolida și extinde operațiunile.

O infrastructură dezvoltată mai lent nu afectează, mai ales când e vorba de 5G, doar utilizatorii finali care folosesc un internet mai rapid. Afectează direct industrii și consolidarea rețelelor pe care operatorii le pot oferi.

În ceea ce privește România, din mai 2020, avem ceea ce se numește „Grupul de Lucru 5G”. Acesta a fost constituit pentru identificarea măsurilor strategice și tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G necesare a fi implementare de România, respectiv pentru elaborarea raportului privind punerea în aplicare a acestora la nivel național. Mai avem câteva luni până la sfârșitului anului, și momentul zero de când ar trebui să înceapă dezvoltarea propriu-zisă a 5G, și-o evaluare sumară din partea ANCOM pentru impactul economic.