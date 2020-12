Câți bani au dat românii pe artă în 2020: interesul pentru achiziții a explodat

Într-o perioadă în care ai crede că România a fost grav lovită de o criză economică sub forma unei consecințe a pandemiei, noile statistici publicate de casa de licitații Artmark îți arată că s-ar putea să te înșeli.

În 2020, valoarea tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 20% față de 2019, cât vine vorba de licitații pentru opere de artă dintr-o varietate mare de domenii. Cei mai bine cotați artiști români din ultimele 12 luni au fost Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian sau Adrian Ghenie, conform datelor agregate de Artmark.

Dacă vrei să ai o imagine clară a cheltuielilor din domeniul picturii, există un top 10 pe care îl poți analiza mai jos. Printre cele mai bine vândute public (în licitaţie) loturi de artă sau obiecte de colecţie pe piaţa internă, pe primul loc se situează Nicolae Grigorescu – „Ţărăncuţă cu fuior pe cale” – 220.000 euro, Ştefan Luchian – „Vas cu garoafe” – 125.000 euro; Nicolae Tonitza – „Irina” – 120.000 euro; Ceas Richard Mille RM030, din titan şi aur roz – 112.500 euro şi Adrian Ghenie – „Untitled” („Memory”) – 110.000 euro. Acestea sunt urmate de Victor Brauner – „Poetul Geo Bogza arată capului său peisajul cu sonde” – 100.000 euro; Bradul „O lume minunată”, obiect de design realizat de voluntarii organizaţiei Salvaţi Copiii România – 100.000 euro; Nicolae Grigorescu – „Ţărăncuţă cu mărgele albastre” – 95.000 euro; Ştefan Luchian – „Interior cu garoafe” – 95.000 euro şi Nicolae Grigorescu – „Trandafiri sălbatici” – 85.000 euro.

La nivel mondial, artiștii români au fost la mare căutare în 2020, în frunte cu Adrian Ghenie, născut în 1977 la Baia Mare. El a fost urmate de Victor Brauner – Piatra Neamț, 1903, Rubin Reuven – Galați, 1983 și Arthur Segal – Iași, 1875.

În cifre, discutăm de Adrian Ghenie – „The Lidless Eye” – 5.039.990 euro (Licitaţie Sotheby’s Honk Kong, 6 octombrie), „The Arrival” – 4.149.810 euro (Licitaţie Sotheby’s Londra, 11 februarie),”On the Road to Tarascon 2″ – 3.195.500 euro (Licitaţie Christie’s Hong Kong, 10 iulie) şi „Piefight Interior” – 2.603.813 euro (Licitatie Sotheby’s Londra, 21 octombrie), urmat, în ordine, de Rubin Reuven – „Seder Scene” – 205.651 euro (Licitaţie Sotheby’s New York, 14 decembrie); Arthur Segal – „Komposition” – 200.244 euro (Licitaţie Chiristie’s Londra, 6 februarie); Victor Brauner – „L’attente” – 200.000 euro (Licitaţie Sotheby’s Milano, 27 noiembrie) şi „Regard du diamant” – 160.000 euro (Licitaţie Sotheby’s Paris, 21 octombrie).

În altă ordine de idei, au existat și două premiere importante pe plan național, la capitolul licitații. Anul 2020 a adus recordul românesc de carte, Caietul-manuscris „Amurgul gândurilor” al lui Emil Cioran fiind adjudecat cu 19.000 euro. În același timp, s-a înregistrat recordul naţional de preţ pentru o icoană pe sticlă vândută prin licitaţie, o icoană pe glajă de mari dimensiuni, realizată de zugraful Ioniţă din Braşov, unul dintre primii iconari români pe sticlă, la cca. 1770-1780, ilustrând scena biblică a „Prezentării la Templu a Fecioarei Maria”. Aceasta din urmă a fost adjudecată cu 7.000 de euro.

în final, ultima mențiune îl vizează pe Brâncuși. Fotografia realizată de Constantin Brâncuşi sculpturii sale reprezentând portretul stilizat al baronesei Renee Franchon, datată 1908, provenind din colecţia Barbu Brezianu, a fost adjudecată cu 16.000 de euro, pe locul secund aflându-se adjudecarea cu 14.000 de euro a unei fotografii reprezentând pe Constantin Brâncuşi, alături de câinele său Polaire, realizată de prietenul acestuia, artistul american Man Ray.