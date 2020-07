Câte credite a aprobat Raiffeisen Bank în cadrul IMM Invest: suma se ridică la 500 de milioane de lei

Raiffeisen Bank e una dintre băncile care au acordat credite prin programul IMM Invest, împrumuturi care-s garantate de statul român. Iar numărul acestora n-a fost deloc mic.

Programul IMM Invest e programul promis de Guvern întreprinderilor mici și mijlocii care au nevoie de bani pentru a trece peste criza provocată de pandemia de coronavirus. Garanțiile oferite de stat sunt de până la 90% din valoarea totală a împrumuturilor.

Băncile s-au arătat interesate de demers, iar una dintre ele este Raiffeisen Bank. Reprezentanții băncii au venit cu un bilanț referitor la creditele acordate prin IMM Invest.

Banca susține că a aprobat până acum 1000 de credite IMM Invest, în valoare de 500 milioane lei, din 5000 de solicitări primite. Raiffeisen Bank a aprobat 1000 de credit IMM Invest, în valoare de 500 de milioane de lei, banca având până acum 5000 de solicitări pentru finanţări prin acest program.

“Programul IMM Invest inseamna mult efort colectiv si angajament din partea tuturor celor implicati: clienti, echipa de creditare, dar si autoritati. Am invatat impreuna pe masura ce au fost initiate, analizate si promovate cereri si iata ca acum am depasit pragrul primelor 1000 de aplicatii aprobate intern. Suntem siguri ca odata ce fondurile vor ajunge la antreprenori, vom simti cu totii efecte concrete, pozitive si de bunastare. Aceasta initiativa permite reluarea investitiilor acolo unde au fost oprite in primavara acestui an, revigorarea activitatii curente, dar da si incredere in viitorul proiectelor.” a spus Raluca Nicolescu, director Aria IMM la Raiffeisen Bank.