Cât trebuie să plătească Apple pentru că ți-a încetinit iPhone-ul: suma este fabuloasă

Au trecut deja câțiva ani de când Apple a intrat în lumina reflectoarelor pentru că ți-a încetinit iPhone-ul. Acum, gigantul american trebuie să plătească pentru gestul său inconștient.

În urmă cu ceva timp, printr-un update de firmware, Apple a încetinit mai multe smartphone-uri din portofoliu fără să spună la nimeni și fără să ofere un comunicat de presă pe marginea subiectului. În momentul în care gestul companiei a fost demonstrat fără niciun echivoc, oficialii americani au spus că au făcut-o pentru ca telefonul să nu ți se mai închidă dacă ți s-a uzat bateria. În același timp, au insistat pe faptul că, dacă ți-ai schimba bateria, performanța lui ar reveni la normal.

După acel set de circumstanțe, a fost intentat un proces de masă împotriva Apple care tocmai s-a soluționat. Concluzia este că trebuie să plătească aproximativ 500 de milioane de dolari despăgubiri la utilizatorii din Statele Unite care au avut terminale eligibile. Judecătorul a concluzionat că gigantul din Cupertino a încetinit în mod voit unele modele de telefoane, cu scopul de a forța utilizatorii să facă o investiție semnificativă, fie într-un nou telefon, fie într-o altă baterie.

Un acord preliminar de soluționare necesită la ora actuală aprobarea unui judecător districtual din San Jose, California. În baza acordului cu pricina, Apple va plăti consumatorilor aproximativ 25 de dolari pentru un iPhone, suma totală putând varia în funcție de numărul telefoanelor eligibile, minimul total de plată fiind 310 milioane de dolari, citeaza Mediafax. Maximul ar putea depăși 500 de milioane de dolari. Ca referință, pentru o lungă perioadă de timp, cei 25 de dolari ar fi reprezentat costul pe care Apple ți-l percepea pentru înlocuirea bateriei.

Este important de reținut că acest acord face referire la utilizatorii americani care au avut la un moment dat un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus sau iPhone SE, cu condiția să fi rulat la un moment dat iOS 10.2.1